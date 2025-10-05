K-рop квартет представил свой стиль на конкурсе Silk Way Star

В творчестве южнокорейской группы соединяются элементы R& B, нео-соула, хип-хопа и атмосферного K-pop.

Участницы не только исполняют песни, но и сами участвуют в их создании и постановке хореографии.

14 января этого года группа представила первый полноформатный альбом «Playground». Работа показала, что группа готова конкурировать с признанными артистами и претендует на статус одного из перспективных K-рop проектов.

Изначально Kandis начинали как дуэт из участниц Hello и Nine. Их дебютный сингл «BF» вышел 27 августа 2023 года и сразу задал атмосферное и мелодичное направление группы. Осенью к составу присоединилась Venny, вместе с которой был выпущен трек «Weed Out», а в декабре вышел сингл «Snowflake», закрепивший успех коллектива. Позднее в команду вошла Looky, и Kandis оформились как квартет.

Фанаты группы называют себя Gummis. По мнению критиков, успех коллектива объясняется их цельным образом и последовательным развитием.

Silk Way Star — это первый международный вокальный конкурс, который проходит в столице Казахстана. В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

20 сентября на телеканале Jibek Joly состоялась премьера проекта Silk Way Star. Шоу будет выходить в эфир каждую неделю. Проект включает конкурсные задания, кросскультурные дуэты, песни на десятках языков и гала-концерт, где родится первая звезда мультикультурного формата.

Казахстан на конкурсе представляет известный певец ALEM (Батырхан Маликов). Чем окончился второй эпизод Silk Way Star — читайте здесь.