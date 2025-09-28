ALEM занял второе место в конкурсе Silk Way Star после второго эпизода

После первого эпизода все конкурсанты остались в проекте. Во втором — артисты исполнили известные мировые хиты, примерили на себя яркие образы, для некоторых композиция была связана с личными переживаниями и воспоминаниями. Исполнители делились со зрителями особым настроением и вкладывали в выступления частичку души.

Первой на сцену вышла представительница Азербайджана Сабина Заде. Жюри отметили прогресс певицы по сравнению с первым эпизодом.

- Я приложила все усилия, чувствовала энергию зрителей и очень довольна выступлением, - сказала Сабина.

Китайский певец Чжан Хэсюань получил высокую оценку от казахстанской певицы Жанар Дугаловой:

- Ваше творчество мне очень нравится. И в первом эпизоде я поставила вам 12 баллов. В этот раз вы исполнили композицию в свойственном вам стиле. Благодарю!

Яркое выступление показала и участница из Кыргызстана Тамга, известная у себя на родине как первая исполнительница в жанре хип-хоп.

Фото: скрин из видео

- Каждый из судей дал свою оценку моему выступлению. Я думаю, что выложилась полностью. Верю, что достойно защитила честь Кыргызстана, - поделилась певица.

Грузинский участник Автандил Абесламидзе признался, что ему было нелегко из-за плохого самочувствия, однако он вышел на сцену и выложился полностью.

Фото: кадр из видео

- Все участники очень талантливые. Особенно представители стран Азии показали высокий уровень искусства. Отмечу, что они исполняют свои песни очень чувственно и профессионально, - отметил он.

Ярким моментом стало выступление представительницы Монголии Мишель Джозеф. Она уверенно заявила о себе в первом эпизоде конкурсе и не менее эффектно и профессионально выступила во втором. В ее выступлении жюри увидели яркую исполнительницу, которая готова перевоплощаться.

Яркой частью вечера стало выступление казахстанского певца ALEM (Батырхан Маликов).

Фото: кадр из видео

Музыкант отметил, что каждый музыкант стремится в своей карьере создать хиты, которые останутся в истории. Члены жюри назвали его «звездой проекта».

- Сегодня многое вновь вспомнилось мне. Это было фантастическое шоу. Твой голос запомнился мне еще два года назад, когда вместе с Димашем ты участвовал в гала-концерте на центральном телевидении Китая. Тогда 10 музыкантов из 10 стран выступали с нашими артистами. Ты и сегодня произвел особое впечатление, - отметил член жюри, известный китайский композитор и продюсер Хун Бин.

Фото: скрин из видео

Следующей на сцену вышла малайзийская певица Язмин Азиз. Она поделилась, что в творчестве ее очень поддерживает мама. И эта поддержка дает ей силы и уверенность идти дальше, заниматься творчеством и проявлять себя. Чтобы поддержать певицу на проекте Silk Way Star ее мама специально приезжает в Казахстан.

Таджикский певец Фахриддин Хакимов рассказал, что выбирал песню для второго эпизода вместе с друзьями:

- На этом проекте я почувствовал настоящую дружбу наших народов, - отметил он.

Зал поддерживал артистов — многие поклонники специально приехали в Астану из разных стран, чтобы следить за проектом и быть рядом с любимыми исполнителями.

Фото: скрин из видео

Жюри также выделили яркие образы южнокорейской группы Kandis и эмоциональное выступление Мишель Джозеф из Монголии. Мишель Джазеф поделилась, что имеет второе образование психолога. Справиться с волнением перед выступлением ей часто помогают психологические практики.

Трогательным выступлением запомнился представитель Туркменистана Довран Шаммыев. Он поделился очень личной историей. Певец потерял маму и очень скучает без близкого человека. В этот день он посвятил свое выступление именно ей.

- Сегодня я посвящаю эту песню и свое выступление ей, - сказал музыкант.

Жюри отметило его проникновенное выступление, наполненное особыми эмоциями и чувствами, а также вокал талантливого исполнителя.

Фото: кадр из видео

Мадинабону Адылова из Узбекистана создала особую атмосфеоу на сцене проекта Silk Way Star своим выступлением. Жюри и зрители отметили яркость исполнения и хореографию, которые сошлись воедино, вкупе создав отличный номер.

Участник из Армении Саро Геворгян уверенно заявил о себе во втором эпизоде проекта. Всемирно известная музыкальная композиция, яркий номер и талантливое исполнение - такое впечатление произвело его выступление на сцене проекта на этой неделе.

По итогам второго эпизода лидерами конкурса Silk Way Star стали ALEM (Казахстан) и Саро Геворгян (Армения), третье место заняла группа Kandis (Южная Корея). Вместе с тем международный вокальный проект покинула Сабина Заде из Азербайджана.

- За короткое время я обрела здесь друзей. Думаю, баллы - это, конечно, не показатель наших способностей. Каждый хорошо знает свои возможности. Я хорошо выступала и ни о чем не жалею. Это просто соревнование. Я вас всех очень люблю! - сказала певица.

Общий результат после двух эпизодов выглядит так:

1. Малайзия – 240 баллов

2. Казахстан – 236 баллов

3. Грузия – 232 балла

4. Узбекистан – 230 баллов

5. Армения – 230 баллов

6. Кыргызстан – 224 балла

7. Туркменистан – 224 балла

8. Китай – 222 балла

9. Монголия – 222 балла

10. Таджикистан – 222 балла

11. Южная Корея – 212 баллов

12. Азербайджан – 210 баллов

В завершение второго эпизода все участники вновь вышли на сцену и исполнили совместную композицию. Артисты признаются, что за время конкурса подружились, и каждое расставание с коллегами становится для них особенно трогательным.

Silk Way Star – это первый международный вокальный конкурс, который проходит в столице Казахстана. В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

От каждой страны выступают сильнейшие артисты – яркие представители своей культуры.

Новые эпизоды международного проекта выходят каждую неделю по субботам в 20.00 часов по времени Астаны на телеканале Jibek Joly.



