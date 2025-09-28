ALEM занял второе место в конкурсе Silk Way Star после второго эпизода
Завершился второй эпизод масштабного международного вокального конкурса Silk Way Star на телеканале Jibek Joly. По итогам выступлений участников из 12 стран один исполнитель покинул проект, передает корреспондент агентства Kazinform.
После первого эпизода все конкурсанты остались в проекте. Во втором — артисты исполнили известные мировые хиты, примерили на себя яркие образы, для некоторых композиция была связана с личными переживаниями и воспоминаниями. Исполнители делились со зрителями особым настроением и вкладывали в выступления частичку души.
Первой на сцену вышла представительница Азербайджана Сабина Заде. Жюри отметили прогресс певицы по сравнению с первым эпизодом.
- Я приложила все усилия, чувствовала энергию зрителей и очень довольна выступлением, - сказала Сабина.
Китайский певец Чжан Хэсюань получил высокую оценку от казахстанской певицы Жанар Дугаловой:
- Ваше творчество мне очень нравится. И в первом эпизоде я поставила вам 12 баллов. В этот раз вы исполнили композицию в свойственном вам стиле. Благодарю!
Яркое выступление показала и участница из Кыргызстана Тамга, известная у себя на родине как первая исполнительница в жанре хип-хоп.
- Каждый из судей дал свою оценку моему выступлению. Я думаю, что выложилась полностью. Верю, что достойно защитила честь Кыргызстана, - поделилась певица.
Грузинский участник Автандил Абесламидзе признался, что ему было нелегко из-за плохого самочувствия, однако он вышел на сцену и выложился полностью.
- Все участники очень талантливые. Особенно представители стран Азии показали высокий уровень искусства. Отмечу, что они исполняют свои песни очень чувственно и профессионально, - отметил он.
Ярким моментом стало выступление представительницы Монголии Мишель Джозеф. Она уверенно заявила о себе в первом эпизоде конкурсе и не менее эффектно и профессионально выступила во втором. В ее выступлении жюри увидели яркую исполнительницу, которая готова перевоплощаться.
Яркой частью вечера стало выступление казахстанского певца ALEM (Батырхан Маликов).
Музыкант отметил, что каждый музыкант стремится в своей карьере создать хиты, которые останутся в истории. Члены жюри назвали его «звездой проекта».
- Сегодня многое вновь вспомнилось мне. Это было фантастическое шоу. Твой голос запомнился мне еще два года назад, когда вместе с Димашем ты участвовал в гала-концерте на центральном телевидении Китая. Тогда 10 музыкантов из 10 стран выступали с нашими артистами. Ты и сегодня произвел особое впечатление, - отметил член жюри, известный китайский композитор и продюсер Хун Бин.
Следующей на сцену вышла малайзийская певица Язмин Азиз. Она поделилась, что в творчестве ее очень поддерживает мама. И эта поддержка дает ей силы и уверенность идти дальше, заниматься творчеством и проявлять себя. Чтобы поддержать певицу на проекте Silk Way Star ее мама специально приезжает в Казахстан.
Таджикский певец Фахриддин Хакимов рассказал, что выбирал песню для второго эпизода вместе с друзьями:
- На этом проекте я почувствовал настоящую дружбу наших народов, - отметил он.
Зал поддерживал артистов — многие поклонники специально приехали в Астану из разных стран, чтобы следить за проектом и быть рядом с любимыми исполнителями.
Жюри также выделили яркие образы южнокорейской группы Kandis и эмоциональное выступление Мишель Джозеф из Монголии. Мишель Джазеф поделилась, что имеет второе образование психолога. Справиться с волнением перед выступлением ей часто помогают психологические практики.
Трогательным выступлением запомнился представитель Туркменистана Довран Шаммыев. Он поделился очень личной историей. Певец потерял маму и очень скучает без близкого человека. В этот день он посвятил свое выступление именно ей.
- Сегодня я посвящаю эту песню и свое выступление ей, - сказал музыкант.
Жюри отметило его проникновенное выступление, наполненное особыми эмоциями и чувствами, а также вокал талантливого исполнителя.
Мадинабону Адылова из Узбекистана создала особую атмосфеоу на сцене проекта Silk Way Star своим выступлением. Жюри и зрители отметили яркость исполнения и хореографию, которые сошлись воедино, вкупе создав отличный номер.
Участник из Армении Саро Геворгян уверенно заявил о себе во втором эпизоде проекта. Всемирно известная музыкальная композиция, яркий номер и талантливое исполнение - такое впечатление произвело его выступление на сцене проекта на этой неделе.
По итогам второго эпизода лидерами конкурса Silk Way Star стали ALEM (Казахстан) и Саро Геворгян (Армения), третье место заняла группа Kandis (Южная Корея). Вместе с тем международный вокальный проект покинула Сабина Заде из Азербайджана.
- За короткое время я обрела здесь друзей. Думаю, баллы - это, конечно, не показатель наших способностей. Каждый хорошо знает свои возможности. Я хорошо выступала и ни о чем не жалею. Это просто соревнование. Я вас всех очень люблю! - сказала певица.
Общий результат после двух эпизодов выглядит так:
1. Малайзия – 240 баллов
2. Казахстан – 236 баллов
3. Грузия – 232 балла
4. Узбекистан – 230 баллов
5. Армения – 230 баллов
6. Кыргызстан – 224 балла
7. Туркменистан – 224 балла
8. Китай – 222 балла
9. Монголия – 222 балла
10. Таджикистан – 222 балла
11. Южная Корея – 212 баллов
12. Азербайджан – 210 баллов
В завершение второго эпизода все участники вновь вышли на сцену и исполнили совместную композицию. Артисты признаются, что за время конкурса подружились, и каждое расставание с коллегами становится для них особенно трогательным.
Silk Way Star – это первый международный вокальный конкурс, который проходит в столице Казахстана. В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.
От каждой страны выступают сильнейшие артисты – яркие представители своей культуры.
Новые эпизоды международного проекта выходят каждую неделю по субботам в 20.00 часов по времени Астаны на телеканале Jibek Joly.