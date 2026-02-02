Известного певца в Таразе оштрафовали за грубые нарушения на дороге

В полиции сообщили, что на видео запечатлено демонстративное пренебрежение требованиями правил дорожного движения. Владелец автомобиля был установлен и привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

В частности, он привлечен по статье 597 части 1 КоАП РК за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, что предусматривает штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. Также водитель привлечен по статье 615 КоАП РК за переход дороги в неположенном месте – санкция по данной норме составляет 2 МРП. Кроме того, применена статья 601 КоАП РК за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, предусматривающая штраф в размере 3 МРП.

Точный размер общей суммы штрафа в полиции не сообщили, но озвученные статьи имеют фиксированное значение наказания, и в сумме должны составить 43 250 тенге.

