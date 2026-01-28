РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:08, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Чиновника, арестованного за езду пьяным, рекомендовали уволить в Павлодарской области

    Полицейские задержали за рулем заместителя руководителя отдела ЖКХ города Экибастуза Айдына Кояганова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Чиновник оказался за рулем в нетрезвом виде в декабре 2025 года во дворе дома в Экибастузе. Полицейские остановили его для проверки, а после отравили на медосвидетельствование, которое и показало наличие спиртного. Решением суда замглавы отдела ЖКХ арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

    История стала поводом и для дисциплинарного дела. Сотрудники департамента по делам госслужбы по Павлодарской области собрали материалы и вынесли на рассмотрение совета по этике.

    — У меня (по семейным обстоятельствам) ребенок сильно температурил. Хотел выехать в аптеку срочно, не мог вызвать такси и по необходимости нужно было съездить. До этого я был на мероприятии и во дворе своего дома на парковки сотрудники ГАИ остановили, — объяснил Айдын Кояганов.

    Госслужащий признал ошибку и попросил не увольнять, однако члены совета по этике заявили, что другого не дано. А потому рекомендовали лишить чиновника должности.

    В декабре прошлого года в Экибастузе сотрудники полиции задержали сестру акима Павлодарской области, которая в состоянии алкогольного опьянения оказалась за рулем автомобиля.

    Чиновники Арест Регионы Казахстана Транспорт Алкоголь Экибастуз ПДД Авто Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
