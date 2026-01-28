Чиновника, арестованного за езду пьяным, рекомендовали уволить в Павлодарской области

Чиновник оказался за рулем в нетрезвом виде в декабре 2025 года во дворе дома в Экибастузе. Полицейские остановили его для проверки, а после отравили на медосвидетельствование, которое и показало наличие спиртного. Решением суда замглавы отдела ЖКХ арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

История стала поводом и для дисциплинарного дела. Сотрудники департамента по делам госслужбы по Павлодарской области собрали материалы и вынесли на рассмотрение совета по этике.

— У меня (по семейным обстоятельствам) ребенок сильно температурил. Хотел выехать в аптеку срочно, не мог вызвать такси и по необходимости нужно было съездить. До этого я был на мероприятии и во дворе своего дома на парковки сотрудники ГАИ остановили, — объяснил Айдын Кояганов.

Госслужащий признал ошибку и попросил не увольнять, однако члены совета по этике заявили, что другого не дано. А потому рекомендовали лишить чиновника должности.

В декабре прошлого года в Экибастузе сотрудники полиции задержали сестру акима Павлодарской области, которая в состоянии алкогольного опьянения оказалась за рулем автомобиля.