Аким Павлодарской области прокомментировал арест своей сестры

Административное дело в отношении сестры чиновника рассмотрели в экибастузском городском суде. В постановлении указывается, двое патрульных остановили женщину по улице Петренко. В салоне авто она была одна, при этом от нее исходил запах алкоголя, а потому стражи порядка решили отправить водителя на медосвидетельствование. Врачи установили легкую степень опьянения.

По факту управления авто в нетрезвом виде полицейские составили административный протокол. Однако, фиксации всего происходящего не было.

— Дополнительно суду пояснил, что видеозаписи факта управления Байхановой А.К. не имеется, так как аудиовидеорегистратор у него находится на постоянной зарядке, зарядка быстро заканчивается и на момент остановки транспортного средства он разрядился, видеожетон не работал по техническим причинам, — указывается в постановлении экибастузского городского суда.

На заседании в суде допросили и самого водителя, сестру Асаина Байханова. Она не стала отрицать, что была в опьянении, однако уверяла, что машиной не управляла.

— Суду показала, что в тот момент, когда к ней подъехали сотрудники полиции, она сидела в салоне автомашины, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Факт нахождения ее в состоянии алкогольного опьянения не оспаривает. Утверждает, что автомашиной не управляла, двигатель не заводила, — указывается в постановлении суда.

Суд пришел к выводу, что вина доказана и назначил 15 суток ареста, а также лишение прав на 7 лет. Ситуацию прокомментировал Асаин Байханов.

— Могу сказать лишь, что в нашем государстве, избравшем одним из своих базовых принципов торжество закона и порядка, все граждане равны перед правосудием. Моя сестра, как и другие члены семьи, — не исключение, — написал Асаин Байханов на своей странице в threads.

