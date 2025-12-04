РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:31, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Известный футболист станет факелоносцем Олимпиады-2026 в Милане

    Одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортине станет бывший футболист Златан Ибрагимович, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Златан Ибрагимович
    Фото: Zlatan Ibrahimović / x.com

    Он играл за итальянский футбольный клуб «Милан», французский ПСЖ и испанский «Барселона».

    Кроме того, олимпийский огонь понесет футболистка женской команды «Комо» Алиша Леманн. Златан Ибрагимович на данный момент занимает должность в структуре ФК «Милан», за который играл в период с 2010 по 2012 и с 2020 по 2023 годы. Знаковый статус легендарного футболиста подчеркивает стремление организаторов привлечь к эстафете огня выдающихся спортсменов, связанных со страной-хозяйкой Игр.

    Зимние Олимпийский игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.

    Завтра 4 декабря планируется церемония передачи Олимпийского огня на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, Греция.

    Ранее сообщалось, что в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня зимних игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

    Сколько спортсменов могут представить Казахстан на зимней Олимпиаде-2026 - читайте здесь.

    Теги:
    Спорт Футбол Олимпиада
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
