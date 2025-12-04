Известный футболист станет факелоносцем Олимпиады-2026 в Милане

Он играл за итальянский футбольный клуб «Милан», французский ПСЖ и испанский «Барселона».

Кроме того, олимпийский огонь понесет футболистка женской команды «Комо» Алиша Леманн. Златан Ибрагимович на данный момент занимает должность в структуре ФК «Милан», за который играл в период с 2010 по 2012 и с 2020 по 2023 годы. Знаковый статус легендарного футболиста подчеркивает стремление организаторов привлечь к эстафете огня выдающихся спортсменов, связанных со страной-хозяйкой Игр.

Зимние Олимпийский игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.

Завтра 4 декабря планируется церемония передачи Олимпийского огня на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, Греция.

Ранее сообщалось, что в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня зимних игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

