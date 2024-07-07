Извержение вулканов в Италии: власти предупреждают о возможном ухудшении ситуации
В Италии продолжается извержение сразу двух вулканов, доставляя неудобства местным жителям и туристам. Один из самых активных вулканов Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия, начал извергаться во вторник. Высота выбрасываемых дыма и пепла достигала почти 5 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
Аэропорт Катании был закрыт в пятницу из-за обильного выпадения вулканического пепла с Этны на взлетно-посадочную полосу, теперь постепенно возвращается к работе.
Мэр Катании издал указ, запрещающий движение двухколесных транспортных средств в течение 48 часов и ограничивающий скорость до 30 км/ч из-за большого количества пепла, выпавшего на город.
Извержение заставило итальянское агентство гражданской обороны поднять уровень тревоги в этом районе с зеленого до желтого.
Spectacular footage captures the fiery eruption of Mount Etna, Italy, as its crater spews molten lava!— WeatherNation (@WeatherNation) July 4, 2024
Mount Etna is one of the most active volcanoes in the world and is almost always active.🌋 pic.twitter.com/UAfYZnP3PO
Тем временем на соседнем острове Стромболи агентство гражданской обороны объявило высший, красный уровень тревоги, предупредив, что ситуация там может ухудшиться. Вулкан на этом острове также начал извергаться в начале этой недели, выбрасывая облака пепла на два километра в небо и выплескивая лаву в море.
The volcano #Stromboli, about 200km away from Mount #Etna, has also erupted. On July 4, a pyroclastic flow rushed into the sea. There is great concern about a major outbreak. The authorities have declared the highest alert level.pic.twitter.com/y8zNctfkae— Travel on Terra (@TravelOnTerra) July 5, 2024
Ранее сообщалось, что проснулся один из больших кратеров самого высокого в Европе действующего вулана Этна на Сицилии, выбросив столбы пепла и дыма до 4500 метров над уровнем моря. По склонам с высоты 3300 метров потекли потоки раскалённой лавы.