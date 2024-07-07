Извержение вулканов в Италии: власти предупреждают о возможном ухудшении ситуации

В Италии продолжается извержение сразу двух вулканов, доставляя неудобства местным жителям и туристам. Один из самых активных вулканов Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия, начал извергаться во вторник. Высота выбрасываемых дыма и пепла достигала почти 5 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Аэропорт Катании был закрыт в пятницу из-за обильного выпадения вулканического пепла с Этны на взлетно-посадочную полосу, теперь постепенно возвращается к работе.

Мэр Катании издал указ, запрещающий движение двухколесных транспортных средств в течение 48 часов и ограничивающий скорость до 30 км/ч из-за большого количества пепла, выпавшего на город.

Извержение заставило итальянское агентство гражданской обороны поднять уровень тревоги в этом районе с зеленого до желтого.

Spectacular footage captures the fiery eruption of Mount Etna, Italy, as its crater spews molten lava!



Mount Etna is one of the most active volcanoes in the world and is almost always active.🌋 pic.twitter.com/UAfYZnP3PO — WeatherNation (@WeatherNation) July 4, 2024

Тем временем на соседнем острове Стромболи агентство гражданской обороны объявило высший, красный уровень тревоги, предупредив, что ситуация там может ухудшиться. Вулкан на этом острове также начал извергаться в начале этой недели, выбрасывая облака пепла на два километра в небо и выплескивая лаву в море.

The volcano #Stromboli, about 200km away from Mount #Etna, has also erupted. On July 4, a pyroclastic flow rushed into the sea. There is great concern about a major outbreak. The authorities have declared the highest alert level.pic.twitter.com/y8zNctfkae — Travel on Terra (@TravelOnTerra) July 5, 2024

Ранее сообщалось, что проснулся один из больших кратеров самого высокого в Европе действующего вулана Этна на Сицилии, выбросив столбы пепла и дыма до 4500 метров над уровнем моря. По склонам с высоты 3300 метров потекли потоки раскалённой лавы.