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    20:10, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Извержение вулканов в Италии: власти предупреждают о возможном ухудшении ситуации

    Извержение вулканов в Италии
    Фото: Travel on Terra/ Х

    В Италии продолжается извержение сразу двух вулканов, доставляя неудобства местным жителям и туристам. Один из самых активных вулканов Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия, начал извергаться во вторник. Высота выбрасываемых дыма и пепла достигала почти 5 километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Аэропорт Катании был закрыт в пятницу из-за обильного выпадения вулканического пепла с Этны на взлетно-посадочную полосу, теперь постепенно возвращается к работе.

    Мэр Катании издал указ, запрещающий движение двухколесных транспортных средств в течение 48 часов и ограничивающий скорость до 30 км/ч из-за большого количества пепла, выпавшего на город.

    Извержение заставило итальянское агентство гражданской обороны поднять уровень тревоги в этом районе с зеленого до желтого.

    Тем временем на соседнем острове Стромболи агентство гражданской обороны объявило высший, красный уровень тревоги, предупредив, что ситуация там может ухудшиться. Вулкан на этом острове также начал извергаться в начале этой недели, выбрасывая облака пепла на два километра в небо и выплескивая лаву в море.

    Ранее сообщалось, что проснулся один из больших кратеров самого высокого в Европе действующего вулана Этна на Сицилии, выбросив столбы пепла и дыма до 4500 метров над уровнем моря. По склонам с высоты 3300 метров потекли потоки раскалённой лавы.

    Теги:
    Италия В мире Европа Мировые новости Извержение вулкана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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