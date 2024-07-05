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    01:25, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Извержение Этны началось на острове Сицилия

    Извержение Этны
    Фото: twitter.com/etnaboris

    Проснулся один из больших кратеров самого высокого в Европе действующего вулана Этна на Сицилии, выбросив столбы пепла и дыма до 4500 метров над уровнем моря. По склонам с высоты 3300 метров потекли потоки раскалённой лавы, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    На данный момент активность Этны остается не выше средней, но итальянские власти повысили уровень тревоги с зелёного до желтого из-за подземных толчков, опасаясь того, что ситуация может резко измениться.

    Высота Этны, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - 3357 метров. У вулкана от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Из них раз в несколько месяцев извергается лава.

    К активизации Этны добавилось и извержение вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском мооре на архипелаге Эолийских островов, недалеко от Сицилии.

    Теги:
    Италия Европа Видео Мировые новости Извержение вулкана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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