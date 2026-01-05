Из Усть-Каменогорска в Катон-Карагай запускается новый автобусный маршрут

Как сообщили в акимате Катон-Карагайского района, запуск автобусного сообщения направлен на повышение транспортной доступности одного из самых отдаленных районов области и должен упростить поездки как для местных жителей, так и для гостей региона.

— Открытие маршрута позволит жителям района легче добираться до областного центра, а туристам — планировать поездки в Катон-Карагай без привязки к личному транспорту, — отметили в акимате.

На первом этапе автобус будет курсировать через день. Первый рейс запланирован 5 января — из Усть-Каменогорска в Катон-Карагай, 6 января по маршруту выполнят обратный рейс.

Согласно утвержденному графику, отправление из Усть-Каменогорска предусмотрено в 08:10, из Катон-Карагая — в 09:15. В дальнейшем, как уточнили в районном акимате, маршрут планируют перевести на ежедневный режим работы — два автобуса будут курсировать во встречных направлениях.

Ожидается, что регулярное сообщение упростит не только туристические поездки, но и повседневную мобильность населения — для жителей района, студентов, пациентов медицинских учреждений и тех, кто регулярно ездит в областной центр по рабочим и социальным вопросам.

Билеты на рейс из Усть-Каменогорска можно приобрести на автовокзале, в Катон-Карагае — непосредственно у кондукторов автобуса.

