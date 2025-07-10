Из Усть-Каменогорска можно будет напрямую добраться в города Узбекистана
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в Казахстане Бахтиёром Ибрагимовым, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Восточно-Казахстанской областью и Узбекистаном, в частности, в агропромышленном комплексе и туристской отрасли.
Уже в этом сезоне будет восстановлен маршрут движения поезда из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыты прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан. В свою очередь, представители из Узбекистана рассказали о популярных туристических дестинациях своей страны.
В сфере агропромышленного комплекса открываются новые возможности в экспорте из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и мёда.
Среди других направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС в Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.
— В рамках конструктивного диалога достигнуто понимание по ряду ключевых направлений. Реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень, — подчеркнул аким области.
Основополагающими международно-правовыми документами двустороннего взаимодействия между двумя странами являются договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях, о демаркации государственной границы. Ключевую роль в поступательном развитии казахстанско-узбекских взаимоотношений играет регулярный диалог Глав двух государств.
Ранее был запущен прямой рейс между Казахстаном и Узбекистаном.