Из Усть-Каменогорска можно будет напрямую добраться в города Узбекистана

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Восточно-Казахстанской областью и Узбекистаном, в частности, в агропромышленном комплексе и туристской отрасли.

Уже в этом сезоне будет восстановлен маршрут движения поезда из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыты прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан. В свою очередь, представители из Узбекистана рассказали о популярных туристических дестинациях своей страны.

В сфере агропромышленного комплекса открываются новые возможности в экспорте из Восточного Казахстана в Узбекистан растительного масла и мёда.

Среди других направлений делового партнерства — возможность поставок ядерного топлива для будущей АЭС в Узбекистана, а также обмен опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.

— В рамках конструктивного диалога достигнуто понимание по ряду ключевых направлений. Реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень, — подчеркнул аким области.

Основополагающими международно-правовыми документами двустороннего взаимодействия между двумя странами являются договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях, о демаркации государственной границы. Ключевую роль в поступательном развитии казахстанско-узбекских взаимоотношений играет регулярный диалог Глав двух государств.

Ранее был запущен прямой рейс между Казахстаном и Узбекистаном.