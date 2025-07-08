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    22:14, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Запущен прямой рейс между Казахстаном и Узбекистаном

    Узбекская авиакомпания «Centrum Air» 3 июля начала осуществлять новый регулярный рейс по маршруту Нукус — Актау — Нукус, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА «Дунё».

    Запущен прямой рейс между Казахстаном и Узбекистаном
    Фото: ИА «Дунё»

    Благодаря этому транспортные связи между Узбекистаном и Казахстаном еще более расширились.

    В связи с открытием нового рейса в международном аэропорту Актау состоялась торжественная церемония его встречи. Мероприятие было организовано совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Актау и администрацией Мангистауской области Казахстана.

    Регулярные рейсы, которые будут выполняться два раза в неделю, послужат увеличению потока туристов в Узбекистан, росту числа взаимных визитов, а также укреплению торгово-экономических связей.

    Ранее новая международная авиакомпания запустила рейсы в Казахстан.

    Теги:
    Самолет Казахстан Авиация Узбекистан Аэропорт
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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