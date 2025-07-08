Запущен прямой рейс между Казахстаном и Узбекистаном

Благодаря этому транспортные связи между Узбекистаном и Казахстаном еще более расширились.

В связи с открытием нового рейса в международном аэропорту Актау состоялась торжественная церемония его встречи. Мероприятие было организовано совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Актау и администрацией Мангистауской области Казахстана.

Регулярные рейсы, которые будут выполняться два раза в неделю, послужат увеличению потока туристов в Узбекистан, росту числа взаимных визитов, а также укреплению торгово-экономических связей.

Ранее новая международная авиакомпания запустила рейсы в Казахстан.