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    16:19, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Новая международная авиакомпания запустила рейсы в Казахстан

    Международный аэропорт Алматы сообщает о выходе на рынок Казахстана нового авиаперевозчика — China Eastern Airlines, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая международная авиакомпания запустила рейсы в Казахстан
    Фото: Международный аэропорт Алматы

    Авиакомпания China Eastern Airlines выполнила первый прямой рейс из Шанхая в Алматы. Это первое направление China Eastern Airlines в Центральную Азию. Рейсы по маршруту Шанхай – Алматы – Шанхай будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Airbus A321Neo.

    Алматы уже имеет воздушное сообщение с такими китайскими городами, как Пекин, Гуанчжоу, Сиань, Урумчи, Кульджа, Ханчжоу и Санья.

    — Открытие нового направления укрепляет транспортную связанность между Казахстаном и Китаем, способствует развитию делового, туристического и культурного обмена, — отметили в пресс-службе международного аэропорта города.

    Международный аэропорт Алматы
    Фото: Международный аэропорт Алматы

    Это уже не первый новый международный маршрут, открытый в этом году. Недавно на казахстанский рынок вышла китайская авиакомпания China Southern Airlines, запустив рейсы по маршруту Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу. 

    В апреле южнокорейская Eastar Jet начала выполнять полеты в Алматы, став первой компанией из Южной Кореи, работающей на рынке Центральной Азии. 

    Кроме того, в Казахстан выходят такие авиакомпании, как SpiceJet (Индия), Thai AirAsia X (Таиланд), T’Way Air (Южная Корея) и Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ).

    В мае узбекская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) запустила регулярные рейсы Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

    Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев. 

    Теги:
    Туризм Авиация Китай Регионы Казахстана Регионы Аэропорт Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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