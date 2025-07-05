Новая международная авиакомпания запустила рейсы в Казахстан

Авиакомпания China Eastern Airlines выполнила первый прямой рейс из Шанхая в Алматы. Это первое направление China Eastern Airlines в Центральную Азию. Рейсы по маршруту Шанхай – Алматы – Шанхай будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Airbus A321Neo.

Алматы уже имеет воздушное сообщение с такими китайскими городами, как Пекин, Гуанчжоу, Сиань, Урумчи, Кульджа, Ханчжоу и Санья.

— Открытие нового направления укрепляет транспортную связанность между Казахстаном и Китаем, способствует развитию делового, туристического и культурного обмена, — отметили в пресс-службе международного аэропорта города.

Фото: Международный аэропорт Алматы

Это уже не первый новый международный маршрут, открытый в этом году. Недавно на казахстанский рынок вышла китайская авиакомпания China Southern Airlines, запустив рейсы по маршруту Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу.

В апреле южнокорейская Eastar Jet начала выполнять полеты в Алматы, став первой компанией из Южной Кореи, работающей на рынке Центральной Азии.

Кроме того, в Казахстан выходят такие авиакомпании, как SpiceJet (Индия), Thai AirAsia X (Таиланд), T’Way Air (Южная Корея) и Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ).

В мае узбекская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) запустила регулярные рейсы Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев.