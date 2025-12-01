Из Шымкента запущен прямой рейс в Бангкок

С 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запускает новый маршрут в Таиланд по направлению Шымкент — Бангкок.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737–800».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и делового сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что новое авианаправление запущено из Казахстана в Грузию.