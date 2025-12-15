РУ
    16:04, 15 Декабрь 2025

    Новое авианаправление запущено из Казахстана в Грузию

    Министерством транспорта ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает агентство Kazinform. 

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси. 

    Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737 800».

    Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.

    Напомним, Грузия вводит с 2026 года новые правила въезда иностранных туристов.

