16:04, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Новое авианаправление запущено из Казахстана в Грузию
Министерством транспорта ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737 800».
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.
Напомним, Грузия вводит с 2026 года новые правила въезда иностранных туристов.