Новое авианаправление запущено из Казахстана в Грузию

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 15 декабря текущего года казахстанская авиакомпания «SCAT» запустила новый маршрут в Грузию по направлению Шымкент – Тбилиси.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа «Boeing 737 MAX 8» и «Boeing 737 800».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Грузия вводит с 2026 года новые правила въезда иностранных туристов.