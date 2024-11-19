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    16:15, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Израильский удар по Бейруту унес жизни пяти человек, Тель-Авив подвергся ракетной атаке

    В понедельник вечером израильский авиаудар пришелся на густонаселенный жилой район в столице Ливана, расположенный недалеко от ключевых правительственных и дипломатических зданий, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Одновременно из Ливана был запущен залп ракет по центральному Израилю, в результате которого пострадали 7 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильский удар по Бейруту унес жизни пяти человек, Тель-Авив подвергся ракетной атаке
    Фото: @MTVEnglishNews

    Дым от удара был замечен в густонаселенном районе Зукак аль-Блат недалеко от центрального района Бейрута, где расположены местная штаб-квартира ООН, а также парламент Ливана и офис Премьер-министра. В результате погибли 5 человек. Еще два человека пропали без вести после удара, а 31 человек получили ранения, сообщило министерство.

    Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник нанес удар по жилому зданию, в результате чего оно было разрушено, а несколько человек получили ранения.

    За последнюю неделю Израиль усилил бомбардировки ливанской столицы и ее окрестностей, а «Хезболла» продолжала ракетные обстрелы Израиля, несмотря на то, что дипломатические усилия под руководством США по прекращению боевых действий продвинулись вперед.

    Удар по Израилю

    В понедельник вечером в результате ракетного обстрела, выпущенного с территории Ливана, в Тель-Авиве пострадали по меньшей мере шесть человек, а также вспыхнул пожар. Израильские власти расходятся во мнениях относительно того, была ли отражена атака или нет.

    Позже израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в центральном Израиле пострадали семь человек.

    Переговоры

    США предпринимают последнюю отчаянную попытку добиться перемирия. Во вторник в Бейрут прибыл спецпосланник Белого дома Амос Хохштейн для участия в переговорах о перемирии между Израилем и «Хезболлой».

    Израильские власти неоднократно публично требовали, чтобы Израиль сохранил за собой право свободно действовать в Ливане, если он сочтет условия прекращения огня нарушенными.

    В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед комитетом Кнессета по иностранным делам и обороне, пообещал продолжать «систематически действовать» против «Хезболлы», даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

    Ранее спецпредставитель США прибыл в Бейрут для переговоров о перемирии.

    Теги:
    Хезболла Палестино-израильский конфликт Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Ливан Конфликт
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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