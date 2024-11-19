Израильский удар по Бейруту унес жизни пяти человек, Тель-Авив подвергся ракетной атаке

Дым от удара был замечен в густонаселенном районе Зукак аль-Блат недалеко от центрального района Бейрута, где расположены местная штаб-квартира ООН, а также парламент Ливана и офис Премьер-министра. В результате погибли 5 человек. Еще два человека пропали без вести после удара, а 31 человек получили ранения, сообщило министерство.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник нанес удар по жилому зданию, в результате чего оно было разрушено, а несколько человек получили ранения.

🚨Al Mayadeen's correspondent: At least two missiles targeted an apartment in Zuqaq al-Blat, with reports of injuries. pic.twitter.com/cUUDqFToIJ — Blackmoth (@blackmoth89) November 18, 2024

За последнюю неделю Израиль усилил бомбардировки ливанской столицы и ее окрестностей, а «Хезболла» продолжала ракетные обстрелы Израиля, несмотря на то, что дипломатические усилия под руководством США по прекращению боевых действий продвинулись вперед.

Удар по Израилю

В понедельник вечером в результате ракетного обстрела, выпущенного с территории Ливана, в Тель-Авиве пострадали по меньшей мере шесть человек, а также вспыхнул пожар. Израильские власти расходятся во мнениях относительно того, была ли отражена атака или нет.

BREAKING | Explosions rock Tel Aviv following missiles fired from Lebanon. Impacts made and injuries reported. pic.twitter.com/shFRj6Ruzi — The Cradle (@TheCradleMedia) November 18, 2024

Позже израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в центральном Израиле пострадали семь человек.

Переговоры

США предпринимают последнюю отчаянную попытку добиться перемирия. Во вторник в Бейрут прибыл спецпосланник Белого дома Амос Хохштейн для участия в переговорах о перемирии между Израилем и «Хезболлой».

Израильские власти неоднократно публично требовали, чтобы Израиль сохранил за собой право свободно действовать в Ливане, если он сочтет условия прекращения огня нарушенными.

В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая перед комитетом Кнессета по иностранным делам и обороне, пообещал продолжать «систематически действовать» против «Хезболлы», даже если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее спецпредставитель США прибыл в Бейрут для переговоров о перемирии.