Спецпредставитель США прибыл в Бейрут для переговоров о перемирии

О прибытии во вторник Амоса Хохштейна в Бейрут сообщило информационное агентство Ливана NNA.

Визит свидетельствует о прогрессе в дипломатических усилиях под руководством США, направленных на прекращение конфликта, который в конце сентября перерос в полномасштабную войну, когда Израиль начал масштабное наступление против поддерживаемой Ираном «Хезболлы».

Соединенные Штаты и Франция возглавили усилия по прекращению огня в войне Израиля и «Хезболлы».

«Хезболла» согласилась

Новое предложение США о перемирии было передано на прошлой неделе спикеру ливанского парламента Набиху Берри.

Али Хасан Халиль, помощник спикера ливанского парламента Набиха Берри, сообщил, что ливанское правительство и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня, которое было представлено в письменном виде на прошлой неделе, и сделали некоторые комментарии по его содержанию, передает агентство Reuters.

В понедельник Ливан направил письменный ответ послу США в Ливане.

«Хезболла» поддержала своего союзника — спикера Берри — в проведении переговоров о прекращении огня. Спикер ливанского парламента Набих Берри является лидером другой ливанской шиитской партии — «Амаль», союзника «Хезболлы». После гибели целого ряда руководителей «Хезболлы» от израильских ударов, включая ее генсека Хасана Насраллу, Берри стал посредником между международным сообществом и группировкой «Хезболла».

Халиль заявил, что успех инициативы теперь зависит от Израиля, отметив, что если Израиль не захочет решения, то «он может создать 100 проблем». При этом он отметил, что Израиль пытался вести переговоры «под огнем», имея в виду эскалацию бомбардировок Бейрута и контролируемых «Хезболлой» южных пригородов.

— Это не повлияет на нашу позицию, — подчеркнул помощник ливанского спикера парламента.

Халиль отказался раскрыть подробности замечаний, которые Ливан сделал по проекту, но сказал, что они были представлены «в позитивной атмосфере» и в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН, положившей конец последней войне между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.

Каковы условия?

Мировые державы говорят, что прекращение огня в Ливане должно основываться на резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец войне 2006 года между Хезболлой и Израилем. Ее условия требуют, чтобы «Хезболла» не имела никакого вооруженного присутствия в районе между ливано-израильской границей и рекой Литани, которая протекает примерно в 30 километрах к северу от границы.

Дипломатия осложняется требованием Израиля предоставить ему свободу действий на случай, если «Хезболла» нарушит соглашение. Ливан отвергает это требование.

Дипломаты, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что детали еще предстоит согласовать, и они могут задержать достижение окончательного соглашения.