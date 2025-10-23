Израильский парламент одобрил законопроект об аннексии поселений на Западном берегу

Израильский Кнессет (парламент) в среду одобрил в предварительном чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения, расположенные на территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщают израильские СМИ.

Инициатива, предложенная депутатом от крайне правой партии «Ноам» Ави Маозом, была принята минимальным перевесом голосов — 25 против 24.

Заседание стало заметным внутриполитическим событием, так как законопроект поддержали представители правых партий вопреки позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и большинства его фракции «Ликуд», которая воздержалась от участия в голосовании.

Согласно принятой процедуре, чтобы документ стал законом, он должен пройти еще три чтения и обсуждение в профильном комитете по иностранным делам и обороне. Даже при успешном прохождении этих этапов вероятность его окончательного утверждения оценивается как низкая, поскольку кабинет министров выступает против односторонних шагов, способных вызвать дипломатический кризис.

Автор инициативы Ави Маоз заявил, что целью закона является «установление статуса поселений в Иудее и Самарии [Западный берег р.Иордан — прим.] как неотъемлемой части суверенного государства Израиль».

— Земля Израиля была дарована еврейскому народу, и наша обязанность — утвердить на ней суверенитет после двух тысяч лет изгнания, — подчеркнул он.

Параллельно депутаты одобрили еще один проект — о распространении израильских законов на крупнейшее поселение Маале-Адумим, расположенное недалеко от Иерусалима. Этот документ внес лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

Ряд министров и депутатов от правящей партии «Ликуд», включая министра образования Йоава Киша, заявили, что подобные решения должны приниматься только при участии американской стороны.

— Я сторонник суверенитета, но действовать следует в координации с нашими партнерами в Вашингтоне, — отметил министр.

Сама партия назвала решение «троллингом».

— Очередной троллинг со стороны оппозиции, направленный на то, чтобы навредить нашим отношениям с США и большим достижениям Израиля в предвыборной кампании, — сообщается в заявлении «Ликуда».

За пределами Израиля реакция также оказалась острой. Госдепартамент США во главе с Марко Рубио предупредил, что принятие аннексионных законов ставит под угрозу мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе.

Headed for Israel, Rubio says Knesset’s vote to annex threatens Trump’s Gaza plan https://t.co/0sPIobradr — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 23, 2025

Саудовская Аравия осудила решение Кнессета, назвав его «попыткой узаконить израильский контроль над незаконными поселениями» и вновь заявив о поддержке создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Для Израиля, где Кнессет является центральным институтом власти, подобные голосования часто становятся индикатором политического баланса.

Несмотря на то, что принятые в предварительном чтении законопроекты имеют ограниченное юридическое значение, их обсуждение демонстрирует растущее влияние националистических кругов и усиливающееся давление на правительство Нетаньяху со стороны его союзников по правому лагерю.

Западный берег реки Иордан — территория, занятая Израилем после войны 1967 года и частично управляемая Палестинской национальной администрацией со столицей в Рамалле. Международное сообщество рассматривает еврейские поселения на этой территории как незаконные в соответствии с международным правом, а любые шаги по их аннексии — как препятствие для мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

