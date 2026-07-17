Израильский Кнессет официально распустил себя перед выборами в октябре

Кнессет (парламент) Израиля в ночь на пятницу официально утвердил закон о собственном роспуске перед парламентскими выборами, назначенными на 27 октября. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение поддержали 62 депутата, против не выступил никто. За законопроект проголосовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

После завершения работы 25-го созыва парламент уходит на каникулы до приведения к присяге нового состава Кнессета по итогам выборов. Вместе с тем профильные комитеты смогут проводить заседания по специальной процедуре, а правительство или не менее 25 депутатов сохраняют право инициировать созыв пленарного заседания.

Решение о самороспуске было принято после завершения масштабной законодательной сессии, в ходе которой коалиция добилась принятия ряда спорных инициатив.

Среди них — закон об ограничении полномочий генерального прокурора, временная приостановка арестов ультраортодоксальных уклонистов от военной службы, расширение государственного контроля над средствами массовой информации, а также продление срока обязательной службы для мужчин в Армии обороны Израиля до 32 месяцев.

Спикер Кнессета Амир Охана назвал работу 25-го созыва «самой сложной» в истории Израиля, отметив, что парламенту пришлось работать в условиях самой продолжительной войны в истории страны, массовых протестов и внутреннего политического кризиса.

Вместе с тем он выразил надежду, что следующий состав парламента сможет работать в атмосфере политического партнерства, несмотря на существующие разногласия.

На днях мы сообщали, что парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября 2026 года.