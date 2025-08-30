РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:45, 29 Август 2025 | GMT +5

    Израильские удары по Йемену: сообщается о гибели премьер-министра хуситов

    Сообщения о ликвидации главы правительства йеменских хуситов появились на фоне серии израильских атак по столице Йемена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильские удары по Йемену: сообщается о гибели премьер-министра хуситов
    Фото: x.com / @IAFsite

    По данным йеменских газет Аль-Джумхурия и Aden Al-Ghad, в результате удара по жилому дому в Сане в четверг погиб премьер-министр группировки «Ансар Аллах» Ахмед аль-Рахави. Источники утверждают, что вместе с ним были убиты несколько его соратников. Израиль официально не подтвердил эти сообщения.

    Отдельный авиаудар, по сведениям израильских СМИ, был нанесен по месту собрания около десяти высокопоставленных министров движения, которые готовились слушать обращение лидера Абдул-Малика аль-Хуси.

    Среди целей назывались министр обороны Мухаммед Нассер аль-Аттафи, считающийся главным военным связующим звеном с Ираном и ливанским движением «Хезболла», а также начальник генштаба Мухаммед аль-Гаммари. Израильские телеканалы сообщили, что «вероятность успешного поражения целей высока».

    — Мы предупреждали хуситов в Йемене: после мора приходит казнь первенцев. Кто поднимет руку против Израиля — та будет отсечена, — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что операция согласовывалась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба Эялем Замиром.

    Как сообщается, израильская разведка предоставила точные данные о месте нахождения руководства хуситов, что позволило провести атаку в условиях плотной системы ПВО. Во время налета лидер группировки Абдул-Малик аль-Хуси выступал с телеобращением, не демонстрируя осведомленности о происходящем.

    В Сане отвергли версии о гибели руководителей движения.

    — Израиль атакует гражданские объекты и сам йеменский народ за его поддержку Газы, — написал в соцсетях официальный представитель хуситов Наср ад-Дин Амер.

    С ноября 2023 года йеменская группировка регулярно обстреливает Израиль баллистическими ракетами, дронами и крылатыми ракетами, а также атаковала суда в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

    В ответ Израиль неоднократно наносил удары по позициям хуситов.

    В свою очередь хуситы заявляли, что нападения Израиля на Йемен не остановят военные операции «Ансар Аллах» в поддержку палестинцев.

    По мнению наблюдателей, нынешняя атака отличается от предыдущих, поскольку впервые нацелена не только на инфраструктуру, но и на конкретных лидеров группировки.

    Ранее мы писали, что Израиль нанес новые авиаудары по столице Йемена.

    Палестино-израильский конфликт Мировые новости Израиль Йемен
    Арсен Утешев
