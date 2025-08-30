Израильские удары по Йемену: сообщается о гибели премьер-министра хуситов

По данным йеменских газет Аль-Джумхурия и Aden Al-Ghad, в результате удара по жилому дому в Сане в четверг погиб премьер-министр группировки «Ансар Аллах» Ахмед аль-Рахави. Источники утверждают, что вместе с ним были убиты несколько его соратников. Израиль официально не подтвердил эти сообщения.

عاجل: مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي بغارة جوية إسرائيلية في صنعاءhttps://t.co/aENutGUlBS



قناتنا على تليجرام https://t.co/WIXUIrx5y2 pic.twitter.com/rBLfZOAszr — صحيفة عدن الغد (@adenalghad) August 28, 2025

Отдельный авиаудар, по сведениям израильских СМИ, был нанесен по месту собрания около десяти высокопоставленных министров движения, которые готовились слушать обращение лидера Абдул-Малика аль-Хуси.

Среди целей назывались министр обороны Мухаммед Нассер аль-Аттафи, считающийся главным военным связующим звеном с Ираном и ливанским движением «Хезболла», а также начальник генштаба Мухаммед аль-Гаммари. Израильские телеканалы сообщили, что «вероятность успешного поражения целей высока».

— Мы предупреждали хуситов в Йемене: после мора приходит казнь первенцев. Кто поднимет руку против Израиля — та будет отсечена, — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что операция согласовывалась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба Эялем Замиром.

Houthi Minister of Defense, Major General Mohamed al-Atifi, and Chief of General Staff, Major General Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, are both believed to have been killed in today’s wave of airstrikes by the Israeli Air Force against the Yemeni capital of Sana’a in… pic.twitter.com/dUVwBu4WIB — OSINTdefender (@sentdefender) August 29, 2025

Как сообщается, израильская разведка предоставила точные данные о месте нахождения руководства хуситов, что позволило провести атаку в условиях плотной системы ПВО. Во время налета лидер группировки Абдул-Малик аль-Хуси выступал с телеобращением, не демонстрируя осведомленности о происходящем.

В Сане отвергли версии о гибели руководителей движения.

— Израиль атакует гражданские объекты и сам йеменский народ за его поддержку Газы, — написал в соцсетях официальный представитель хуситов Наср ад-Дин Амер.

С ноября 2023 года йеменская группировка регулярно обстреливает Израиль баллистическими ракетами, дронами и крылатыми ракетами, а также атаковала суда в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

В ответ Израиль неоднократно наносил удары по позициям хуситов.

В свою очередь хуситы заявляли, что нападения Израиля на Йемен не остановят военные операции «Ансар Аллах» в поддержку палестинцев.

По мнению наблюдателей, нынешняя атака отличается от предыдущих, поскольку впервые нацелена не только на инфраструктуру, но и на конкретных лидеров группировки.

