Израильские генералы уволены за провал при нападении ХАМАС

Из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволены три генерала, на которых возложили личную ответственность за то, что военные не смогли предотвратить нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По решению начальника Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, эти военные больше не являются частью армии и будут исключены из резервного состава.

Как уточняется, речь идет о бывшем главе разведки ЦАХАЛ Аароне Халиве, бывшем руководителе оперативного управления Одеде Басюке и генерал-майоре Яроне Финкельмане, который в то время отвечал за южный военный округ. Финкельман и Халива уже ушли в отставку в январе 2025 года из-за просчетов, допущенных 7 октября. Басюк покинул пост после войны между Израилем и Ираном в июне. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены, в частности, на главу ВВС Израиля Томера Бара. Еще девять генералов и высокопоставленных офицеров также были привлечены к ответственности, говорится в распоряжении.

Предыдущий глава Генштаба ЦАХАЛ, занимавший эту должность с января 2023 года, Герци Халеви покинул пост в марте, объяснив свой уход личной ответственностью за провалы израильской армии 7 октября. Пришедший ему на смену Эяль Замир поручил провести повторную проверку и вынести индивидуальные оценки деятельности командиров, ответственных за эти провалы.

Увольнения последовали за публикацией экспертного отчета

Увольнения и наказания высокопоставленных израильских военных последовали за публикацией в начале ноября экспертного отчета о действиях армии в преддверии нападения ХАМАС. В этом отчете подверглись резкой критике ошибочные решения на протяжении многих лет, в том числе по размещению войск в ночь на 7 октября, и осуждались нарушения в цепочке командования ЦАХАЛ.

В частности, в отчете говорится, что между «стратегической и оперативной реальностью», а также «восприятием» армией ситуации в секторе Газа и потенциальной опасностью, исходившей от террористов ХАМАС, существовал «разрыв»: военная разведка Израиля не смогла вовремя предупредить о крупном нападении несмотря на то, что располагала достоверной информацией. Накануне увольнений было опубликовано обращение главы Генштаба к гражданам Израиля.

Между тем, 24 ноября министр обороны страны Исраэль Кац объявил о «тщательной проверке» отчета экспертов. По данным израильских СМИ, он узнал об увольнениях и наказаниях генералов и офицеров из публикаций, на что отреагировал с резким возмущением. В свою очередь Замир выразил удивление по поводу заявлений Каца. Как отмечает агентство AFP, отношения между Кацем и Замиром стали особенно напряженными после того, как глава израильского Генштаба публично дистанцировался от правительства страны, потребовав «системного расследования» событий, связанных с 7 октября 2023 года.

Нападение ХАМАС на Израиль

Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

Ранее делегация ХАМАС провела в Каире переговоры по соблюдению перемирия в Газе.