Израильские боевые самолеты нанесли удары на юге Ливана

Как сообщает ливанское государственное информагентство NNA, кроме того, израильские боевые самолеты атаковали населенные пункты Басалия, Кафр-Мальки и Махмудия, а также русло реки Шетта в окрестностях населенного пункта Лувейза.

В опубликованных в социальных сетях видеозаписях и фотографиях видно, как над пораженными районами поднимаются столбы дыма.

Власти Ливана пока не выступили с комментариями по поводу атак, о жертвах также не сообщается.

В свою очередь, пресс-служба израильской армии сообщила, что в различных районах юга Ливана были поражены объекты, которые якобы принадлежат «Хезболле».

Среди пораженных целей названы тренировочные лагеря «Хезболлы», подземные туннели, якобы использовавшиеся для хранения оружия, площадки для запуска ракет и другие военные объекты.

Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении прекращения огня и пригрозил, что атаки будут продолжены.

Обострение ситуации на ливанском направлении вновь сопровождается резкими политическими заявлениями на фоне попыток предотвратить дальнейшую эскалацию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун осудил серию израильских ударов, нанесенных во вторник по ряду населенных пунктов на юге и востоке страны, а также по городу Сайда. По его словам, эти действия подрывают предпринимаемые усилия по недопущению эскалации.