Израильская ракета-перехватчик упала на иорданский город-курорт Акаба

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат, запущенный «с востока». Это произошло после того, как в курортном городе Эйлат на Красном море прозвучали сирены. Обычно под термином «с востока» израильские военные подразумевают снаряды, запущенные с территории Ирака.

ЦАХАЛ утверждает, что беспилотник был уничтожен еще до пересечения израильской границы.

⚡️⭕️ Interceptor missile failure while attempting to intercept a drone in the city of Umm al-Rashrash (Eilat) in southern occupied Palestine pic.twitter.com/lxfsD76Gs7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 17, 2024

Ответственность за запуск дрона взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака». Представители ополчения заявили, что целью атаки был «жизненно важный объект» в районе Эйлата.

Для уничтожения дрона было выпущено несколько ракет-перехватчиков. Однако израильская армия подтвердила, что одна из этих ракет вышла из строя и упала в районе Эйлата.

⚡️Incredibly clear footage showing an Israeli interceptor malfunction and fall back down moments ago in Eilat pic.twitter.com/WUf5wdoSKu — War Monitor (@WarMonitors) November 17, 2024

Утром в понедельник вооруженные силы Иордании также сообщили о падении неопознанного объекта в приграничной зоне провинции Акаба.

— Неопознанный летающий объект упал рано утром в понедельник в приграничной зоне в провинции Акаба на юге Иордании, — сообщает агентство Petra со ссылкой на военный источник в Главном командовании вооруженных сил Иордании/Арабской армии.

По данным иорданских властей, серьезных травм или разрушений в результате инцидента не было. На место падения прибыли саперы, а граждан попросили избегать района для обеспечения безопасности.

Видео, опубликованные в сети, демонстрируют, как неисправная ракета-перехватчик попадает в район королевского города Акаба на Красном море, недалеко от границы с Эйлатом. На некоторых кадрах видно, как обломки ракеты приземляются вблизи залива Айла, где расположен элитный отельный комплекс.

🇮🇱🇯🇴 The Israeli Iron Dome interceptor, which failed after attempting to intercept an Iraqi drone over Eilat, fell in the Aqaba area in Jordan!#WWIII #Israel #iranattack #Jordan #droneattack pic.twitter.com/u9OIG5ZDTD — THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) November 18, 2024

На видеороликах видно, что перехватчик приземляется недалеко от залива Айла, элитного отельного комплекса всего в нескольких сотнях метров от границы с Израилем.

⚡️ An Israeli interceptor missile penetrates Jordanian airspace and hits Aila inside the Jordanian city of Aqaba. pic.twitter.com/jB7A4wzCLL — The Global Monitor (@theglobalmonit) November 17, 2024

Инцидент подчеркивает растущую напряженность в регионе и необходимость усиления мер безопасности для предотвращения подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» подтвердила гибель своего пресс-секретаря в результате израильского удара.