РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:22, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Израильская ракета-перехватчик упала на иорданский город-курорт Акаба

    В понедельник иорданские власти сообщили о падении неопознанного летающего объекта в городе Акаба на юге страны. Одновременно израильские СМИ зафиксировали срабатывание сирен воздушной тревоги и активацию системы противовоздушной обороны в израильском городе Эйлат, расположенном рядом с Акабой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Курорт Айла
    Фото: Х / @zaeem16064429

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат, запущенный «с востока». Это произошло после того, как в курортном городе Эйлат на Красном море прозвучали сирены. Обычно под термином «с востока» израильские военные подразумевают снаряды, запущенные с территории Ирака.

    ЦАХАЛ утверждает, что беспилотник был уничтожен еще до пересечения израильской границы.

    Ответственность за запуск дрона взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака». Представители ополчения заявили, что целью атаки был «жизненно важный объект» в районе Эйлата.

    Для уничтожения дрона было выпущено несколько ракет-перехватчиков. Однако израильская армия подтвердила, что одна из этих ракет вышла из строя и упала в районе Эйлата.

    Утром в понедельник вооруженные силы Иордании также сообщили о падении неопознанного объекта в приграничной зоне провинции Акаба.

    — Неопознанный летающий объект упал рано утром в понедельник в приграничной зоне в провинции Акаба на юге Иордании, — сообщает агентство Petra со ссылкой на военный источник в Главном командовании вооруженных сил Иордании/Арабской армии.

    По данным иорданских властей, серьезных травм или разрушений в результате инцидента не было. На место падения прибыли саперы, а граждан попросили избегать района для обеспечения безопасности.

    Видео, опубликованные в сети, демонстрируют, как неисправная ракета-перехватчик попадает в район королевского города Акаба на Красном море, недалеко от границы с Эйлатом. На некоторых кадрах видно, как обломки ракеты приземляются вблизи залива Айла, где расположен элитный отельный комплекс.

    На видеороликах видно, что перехватчик приземляется недалеко от залива Айла, элитного отельного комплекса всего в нескольких сотнях метров от границы с Израилем.

    Инцидент подчеркивает растущую напряженность в регионе и необходимость усиления мер безопасности для предотвращения подобных ситуаций.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» подтвердила гибель своего пресс-секретаря в результате израильского удара.

    Теги:
    Ирак Ближний Восток Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Иордания
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают