«Хезболла» подтвердила гибель своего пресс-секретаря в результате израильского удара

Еще три человека получили ранения в результате удара ВВС Израиля по густонаселенному району Рас-ан-Набаа в центре Бейрута.

Израильские военные обычно предупреждают перед атакой о необходимости эвакуироваться гражданскому населению. В этот раз здание было атаковано без предупреждения. Многие ливанцы, перемещенные из-за продолжающихся ударов Израиля по южным пригородам Бейрута, нашли убежище в районе Рас-ан-Набаа.

Как сообщают израильские СМИ, Афиф был убит в результате удара по штаб-квартире сирийской партии «Баас» в центре Бейрута. Глава партии «Баас» в Ливане Али Хиджази сообщил ливанскому телеканалу Al-Jadeed, что Афиф находился в здании.

Мохаммад Афиф в течение нескольких лет руководил телеканалом «Хезболлы» «Аль-Манар», после чего занял пост ответственного по связям со СМИ группировки.

Афиф долгое время был советником по связям со СМИ генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который был убит в результате израильской авиаудара по южным пригородам Бейрута 27 сентября.

В воскресенье вечером израильские военные опубликовали заявление, в котором сообщалось, что они «ликвидировали» Афифа. Ливанское министерство здравоохранения заявило, что в результате удара погиб один человек и трое получили ранения.

В Армии обороны Израиля его называли главным пропагандистом и спикером «Хезболлы».

ЦАХАЛ утверждает, что Афиф «находился в контакте с высокопоставленными чиновниками и принимал непосредственное участие в продвижении и осуществлении террористической деятельности „Хезболлы“ против Израиля».

— Более того, Афиф поручил боевикам «Хезболлы» собирать кадры с мест событий, которые будут использоваться для пропаганды и психологического террора «Хезболлы», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, Афиф также получил указания от старших командиров «Хезболлы» взять на себя ответственность за атаку беспилотников на дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии в октябре.

— Сообщения, переданные Афифом ливанским СМИ, восхваляли и подстрекали к террористической деятельности против Государства Израиль, и он был ответственен за многочисленные операции психологического террора против израильского населения, — добавляет Армия обороны Израиля.

Второй отдельный удар позже в воскресенье пришелся на улицу Мар Элиас, еще один центральный район Бейрута, который редко подвергается израильским бомбардировкам, сообщил телеканал Al-Manar TV. Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате удара погибло по меньшей мере два человека и 22 были ранены.

Помимо атак на «Хезболлу», в результате эскалации конфликта погибло несколько солдат ливанской армии, в том числе двое погибло в воскресенье, когда Израиль атаковал армейский пост ливанских военных в южном городе Аль-Мари.

В конце сентября Израиль расширил свою военную кампанию в Ливане, подвергнув массированным бомбардировкам юг и восток страны, а также южные пригороды Бейрута. Вместе с бомбардировками также началось наземное вторжение израильской армии на территорию Ливана.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило в воскресенье, что в результате израильской кампании в Ливане за последний год погибли 3 841 человек и около 15 тысяч получили ранения.

Израиль заявляет, что в результате ракетных выстрелов «Хезболлы» через границу погибли десятки израильтян, включая солдат и мирных жителей.

По данным палестинских органов здравоохранения, в результате войны в секторе Газа погибло более 43 тысяч человек, большинство из которых — мирные жители.

Израиль начал операцию «Железные мечи» после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, жертвами которого стали около 1200 человек — в основном мирные жители.