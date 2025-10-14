Израильская армия открыла огонь в Газе: погибли шесть палестинцев

Шесть палестинцев во вторник были застерелены израильскими силами в квартале Шуджайя на востоке города Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Как сообщает агентство, пять мирных жителей погибли в результате обстрела израильских беспилотников жителей, осматривавших свои дома в районе Шуджайя.

Еще один человек погиб и один получил ранения в результате удара израильского беспилотника по району аль-Фухари к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газа. Ранения также получили несколько человек при обстреле израильскими силами лагеря беженцев Халауа в районе Джабалия на севере Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила открытие огня, заявив, что ликвидированные лица приблизились к позициям израильских солдат и пересекли так называемую «желтую линию» — границу, до которой израильские подразделения отступили после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

⭕️ Earlier today, several suspects were spotted crossing the yellow line and approaching IDF troops in northern Gaza, a clear violation of the agreement.



After multiple attempts to distance them, the suspects refused to comply, prompting troops to open fire to remove the threat.… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

Как отмечают израильские СМИ, район Шуджайя находится под контролем израильской армии в рамках соглашения о прекращении огня.

По данным израильских военных, солдаты сначала произвели предупредительные выстрелы, однако, когда подозреваемые продолжили движение, по ним был нанесен авиаудар. ЦАХАЛ отметил, что действия были предприняты для «устранения угрозы».

Израильская сторона отвергла сообщения о том, что палестинцам удалось прорваться к израильскому лагерю в этом районе.

— ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газа следовать инструкциям и не приближаться к районам, где развернуты израильские силы, — сообщается в заявлении израильской армии.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября.

В понедельник в египетском Шарм-эль-Шейхе состоялся саммит мира, на котором главы США, Турции, Катара и Египта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.