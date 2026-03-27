Израиль заявил о ликвидации командующего военно-морских сил КСИР

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в четверг, что командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Алиреза Тангсири был убит в результате израильского удара в иранском портовом городе Бандар-Аббас.

По его словам, Тангсири считался ответственным за действия, направленные на минирование и блокирование Ормузского пролива для морского судоходства.

— Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, человека, непосредственно ответственного за минирование и блокирование Ормузского пролива, — заявил Кац.

Министр также отметил, что операция рассматривается как сигнал КСИР, добавив, что Израиль намерен продолжать военные действия против Ирана до достижения поставленных целей.

В заявлении израильской армии также сообщается о гибели главы разведывательного управления ВМС КСИР Беханам Ратчай.

צה"ל חיסל את צמרת חיל הים של משמרות המהפכה — מפקד החיל וראש אגף המודיעין חוסלו



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ומספן מודיעין חיל הים, תקף במהלך הלילה בבנדר עבאס וחיסל את עלי רצ'א תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה בשמונה השנים האחרונות.



תנגסירי מילא שורת תפקידי… pic.twitter.com/Ch0RQnXFDz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2026

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию Тангсири и заявил о намерениях продолжать удары по иранским целям, подчеркнув, что операция стала частью более широкой кампании против иранской военной инфраструктуры.

Израильские власти также сообщили, что удар был нанесен в момент, когда Тангсири находился на совещании с командованием военно-морских сил КСИР.

BREAKING:



The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri has been eliminated in an Israeli airstrike in Bandar Abbas.



He and his men were buried under a collapsed building pic.twitter.com/hFrh2uL8aj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Официального подтверждения гибели Алирезы Тангсири со стороны Ирана на данный момент не поступало.

Ранее ОДКБ выступила с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке.