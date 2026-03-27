    18:30, 26 Март 2026 | GMT +5

    Израиль заявил о ликвидации командующего военно-морских сил КСИР

    Удар по иранскому военному руководству усиливает напряженность вокруг Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Tasnim news agency/Wikimedia commons

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в четверг, что командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Алиреза Тангсири был убит в результате израильского удара в иранском портовом городе Бандар-Аббас.

    По его словам, Тангсири считался ответственным за действия, направленные на минирование и блокирование Ормузского пролива для морского судоходства.

    — Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции, человека, непосредственно ответственного за минирование и блокирование Ормузского пролива, — заявил Кац.

    Министр также отметил, что операция рассматривается как сигнал КСИР, добавив, что Израиль намерен продолжать военные действия против Ирана до достижения поставленных целей.

    В заявлении израильской армии также сообщается о гибели главы разведывательного управления ВМС КСИР Беханам Ратчай.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию Тангсири и заявил о намерениях продолжать удары по иранским целям, подчеркнув, что операция стала частью более широкой кампании против иранской военной инфраструктуры.

    Израильские власти также сообщили, что удар был нанесен в момент, когда Тангсири находился на совещании с командованием военно-морских сил КСИР.

    Официального подтверждения гибели Алирезы Тангсири со стороны Ирана на данный момент не поступало.

    Ранее ОДКБ выступила с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке.

    Арсен Утешев
