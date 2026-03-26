телерадиокомплекс президента РК
    13:35, 26 Март 2026 | GMT +5

    ОДКБ выступила с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

    Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с официальным заявлением в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, передает агентство Kazinform. 

    Фото: The World Inform

    Парламентарии выразили серьезную озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в регионе, выступив за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию.

    — Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН, — подчеркивается в заявлении.

    Совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ призвал к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН.

    — Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Заявляем о своей солидарности с Правительством и народом Ирана, а также об их поддержке, — говорится в заявлении.

    Парламентарии также призвали ООН и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп предложил Ирану мирный план из 15 пунктов.

    Жулдыз Атагельдиева
