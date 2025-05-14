Израиль усилил удары по сектору Газа, погибли по меньшей мере 65 человек

По данным медицинских источников, на которые ссылается AlJazeera, с утра среды в результате израильских атак на сектор Газа погибли по меньшей мере 65 человек.

По словам медиков, большинство погибших — не менее 50 человек — включая женщин и детей, стали жертвами массированных израильских авиаударов по нескольким домам в районе Джабалия на севере Газы.

Сообщается, что удары по Джабалии стали ответом на ракетные обстрелы, совершенные группировкой «Исламский джихад» по израильским городам Ашкелон и Сдерот.

Так, поздно вечером во вторник, связанная с ХАМАС палестинская группировка «Исламский джихад», выпустила ракеты в сторону Израиля. В ответ израильские военные отдали приказ о принудительном перемещении населения в районах запуска ракет.

Удары по больницам

По сообщениям представителей органов гражданской обороны сектора Газа, в результате израильских атак на больницы во вторник погибли по меньшей мере 28 человек.

Один из ударов пришелся на комплекс Европейского госпиталя около Хан-Юниса, в результате погибли по меньшей мере 28 палестинцев. Израильская армия заявила, что целью был «командный центр ХАМАС» под госпиталем.

Другой удар пришелся на больницу «Насера» ​​в Хан-Юнисе, в результате чего погибли два человека, включая раненого журналиста.

В сообщениях израильской прессы в среду со ссылкой на представителей служб безопасности сообщалось, что, по их мнению, военный лидер ХАМАС Мохаммад Синвар и другие высокопоставленные должностные лица были убиты в результате удара по Европейскому госпиталю. Подтверждения пока не было ни от израильских военных, ни от ХАМАС.

Ударам подвергаются и южные районы анклава. Израильский беспилотник разбомбил дом в городе Абасан аль-Кабира к востоку от Хан-Юниса. В результате погибла семья из четырех человек, еще трое палестинцев получили ранения

По данным Quds News Network, в среду двое палестинских детей погибли в результате израильских атак к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

BREAKING: At least two children were confirmed killed following an Israeli bombardment east of Khan Younis, according to medical sources. pic.twitter.com/puMPIq1fR9 — Quds News Network (@QudsNen) May 14, 2025

Хуситы запускают ракеты

Между тем, йеменские хуситы заявили о запуске ракеты в сторону международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Армия обороны Израиля заявила, что силы ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена.

По данным The Times of Israel, в результате запуска в центральном Израиле и районе Иерусалима сработали сирены воздушной тревоги.

Сообщается, что в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановлено воздушное движение.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не остановится, пока не «завершит операцию» и не разгромит ХАМАС. Ранее сообщалось, что Израиль может начать новую операцию в секторе Газа после завершения визита в регион президента США Дональда Трампа.