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    16:23, 14 Май 2025 | GMT +5

    Израиль усилил удары по сектору Газа, погибли по меньшей мере 65 человек

    Массированные авиаудары Израиля по жилым районам и больницам в Газе привели к резкому росту числа жертв, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль усилил удары по сектору Газа, погибли по меньшей мере 65 человек
    Фото: Anadolu

    По данным медицинских источников, на которые ссылается AlJazeera, с утра среды в результате израильских атак на сектор Газа погибли по меньшей мере 65 человек.

    По словам медиков, большинство погибших — не менее 50 человек — включая женщин и детей, стали жертвами массированных израильских авиаударов по нескольким домам в районе Джабалия на севере Газы.

    Сообщается, что удары по Джабалии стали ответом на ракетные обстрелы, совершенные группировкой «Исламский джихад» по израильским городам Ашкелон и Сдерот.

    Так, поздно вечером во вторник, связанная с ХАМАС палестинская группировка «Исламский джихад», выпустила ракеты в сторону Израиля. В ответ израильские военные отдали приказ о принудительном перемещении населения в районах запуска ракет.

    Удары по больницам

    По сообщениям представителей органов гражданской обороны сектора Газа, в результате израильских атак на больницы во вторник погибли по меньшей мере 28 человек.

    Один из ударов пришелся на комплекс Европейского госпиталя около Хан-Юниса, в результате погибли по меньшей мере 28 палестинцев. Израильская армия заявила, что целью был «командный центр ХАМАС» под госпиталем.

    Другой удар пришелся на больницу «Насера» ​​в Хан-Юнисе, в результате чего погибли два человека, включая раненого журналиста.

    В сообщениях израильской прессы в среду со ссылкой на представителей служб безопасности сообщалось, что, по их мнению, военный лидер ХАМАС Мохаммад Синвар и другие высокопоставленные должностные лица были убиты в результате удара по Европейскому госпиталю. Подтверждения пока не было ни от израильских военных, ни от ХАМАС.

    Ударам подвергаются и южные районы анклава. Израильский беспилотник разбомбил дом в городе Абасан аль-Кабира к востоку от Хан-Юниса. В результате погибла семья из четырех человек, еще трое палестинцев получили ранения

    По данным Quds News Network, в среду двое палестинских детей погибли в результате израильских атак к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

    Хуситы запускают ракеты

    Между тем, йеменские хуситы заявили о запуске ракеты в сторону международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Армия обороны Израиля заявила, что силы ПВО перехватили ракету, выпущенную из Йемена.

    По данным The Times of Israel, в результате запуска в центральном Израиле и районе Иерусалима сработали сирены воздушной тревоги.

    Сообщается, что в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановлено воздушное движение.

    Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не остановится, пока не «завершит операцию» и не разгромит ХАМАС. Ранее сообщалось, что Израиль может начать новую операцию в секторе Газа после завершения визита в регион президента США Дональда Трампа.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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