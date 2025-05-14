Нетаньяху: Израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней
Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не «завершит операцию» и не разгромит ХАМАС. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
«В ближайшие дни мы войдем в Газу со всей силой, чтобы завершить операцию и разгромить ХАМАС», - заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Не будет ситуации, в которой мы остановим войну. Временное перемирие возможно [для обеспечения освобождения заложников], но мы пойдем до конца», — добавил глава еврейского государства.
Нетаньяху также упомянул о возможном переселении части населения Газы в другие страны. Это предложение было выдвинуто в начале года президентом США Дональдом Трампом и решительно отвергнуто арабскими странами и значительной частью международного сообщества.
«Мы создали администрацию, которая позволит им уехать, но проблема с нашей стороны сводится только к одному: нам нужны страны, готовые принять их. Именно над этим мы сейчас и работаем», - сказал Нетаньяху.
— Если мы предложим им возможность уехать, я могу сказать, что более 50% уедут, и я думаю, что гораздо больше. Но ХАМАС там (в секторе Газа) больше не будет, — добавил он.
Ранее в этом месяце Израиль утвердил план захвата всего сектора Газа и его бессрочной оккупации после того, как 18 марта возобновил военные действия в анклаве после двухмесячного перемирия.
Напомним, Нетаньяху допустил отказ Израиля от американской военной помощи.