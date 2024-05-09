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    19:29, 08 Май 2024 | GMT +6

    Израиль сообщил о возобновлении работы КПП Керем-Шалом

    Израиль сообщил о возобновлении работы КПП Керем-Шалом
    Фото: AlJazeera

    В среду Израиль вновь открыл ключевой контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом (Керем Абу Салем) на границе с югом сектора Газа для доставки гуманитарной помощи. Это случилось после того, как несколькими днями ранее он был закрыт из-за ракетного обстрела со стороны палестинской группировки ХАМАС, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    В среду управление по координации деятельности правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявило о возобновлении КПП Керем-Шалом для поставки гуманитарных грузов в сектор Газа.


    Ранее КПП Керм-Шалом был закрыт после того, как в воскресенье он подвергся ракетной атаке ХАМАС, которая привела к гибели 4 израильских солдат и ранениям 10 человек. Решение о повторном открытии было принято в соответствии с распоряжением правительства Израиля.

    Как сообщает The Times of Israel, это случилось после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Джо Байдену во время телефонного разговора в понедельник, что он вновь откроет КПП Керем Шалом.

    В COGAT сообщают, что к переходу уже прибывают грузовики из Египта с гуманитарной помощью. После тщательной проверки безопасности они будут переведены на сторону Газы. Параллельно с ним также продолжает работать КПП Эрез, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи в Газу.

    Однако агентство ООН по делам палестинских беженцев опровергают это заявление Израиля. Представители БАПОР заявили в среду, что помощь еще не поступила и на палестинской стороне некому ее получить.


    Днем ранее агентства ООН выразили озабоченность тем, что два основных контрольно-пропускных пункта на юге сектора Газа остаются закрытыми, фактически отрезая палестинский анклав от внешней помощи.

    Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке заявил во вторник на пресс-конференции в Женеве, что власти Израиля отказались предоставить доступ в этот район гуманитарным работникам.

    Израильские военные заявили, что ограниченная операция в Рафахе имела целью уничтожить боевиков и демонтировать инфраструктуру, используемую ХАМАС.

    Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС проявить политическое мужество и немедленно приложить все усилия для достижения соглашения.

    С его слов нападение на Рафах было бы стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром. В связи с этим Гутерриш призвал всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы помочь предотвратить еще большую трагедию.


    Напомним, во вторник израильские военные заявили о захвате «оперативного контроля» над пограничным постом со стороны Газы, который связывает сектор Газа с Египтом.

    Теги:
    сектор Газа ООН Египет ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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