Израиль сообщил о возобновлении работы КПП Керем-Шалом

В среду Израиль вновь открыл ключевой контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом (Керем Абу Салем) на границе с югом сектора Газа для доставки гуманитарной помощи. Это случилось после того, как несколькими днями ранее он был закрыт из-за ракетного обстрела со стороны палестинской группировки ХАМАС, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

В среду управление по координации деятельности правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) заявило о возобновлении КПП Керем-Шалом для поставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

In accordance with the government directive, this morning (May 8), the Kerem Shalom crossing was opened for the entry of humanitarian aid trucks into the Gaza Strip. — COGAT (@cogatonline) May 8, 2024



Ранее КПП Керм-Шалом был закрыт после того, как в воскресенье он подвергся ракетной атаке ХАМАС, которая привела к гибели 4 израильских солдат и ранениям 10 человек. Решение о повторном открытии было принято в соответствии с распоряжением правительства Израиля.

Как сообщает The Times of Israel, это случилось после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Джо Байдену во время телефонного разговора в понедельник, что он вновь откроет КПП Керем Шалом.

В COGAT сообщают, что к переходу уже прибывают грузовики из Египта с гуманитарной помощью. После тщательной проверки безопасности они будут переведены на сторону Газы. Параллельно с ним также продолжает работать КПП Эрез, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи в Газу.

Однако агентство ООН по делам палестинских беженцев опровергают это заявление Израиля. Представители БАПОР заявили в среду, что помощь еще не поступила и на палестинской стороне некому ее получить.

"This morning is one of the darkest in this seven-month long nightmare. Now we see the beginning of a military incursion. Rafah is in the crosshairs."

- @UNOCHA



"Aid must flow. Hostages must be freed. #Rafah must not be invaded. Children must stop being killed."

- @UNICEF pic.twitter.com/4FMYYtDnQG — United Nations Geneva (@UNGeneva) May 7, 2024



Днем ранее агентства ООН выразили озабоченность тем, что два основных контрольно-пропускных пункта на юге сектора Газа остаются закрытыми, фактически отрезая палестинский анклав от внешней помощи.

Представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке заявил во вторник на пресс-конференции в Женеве, что власти Израиля отказались предоставить доступ в этот район гуманитарным работникам.

Израильские военные заявили, что ограниченная операция в Рафахе имела целью уничтожить боевиков и демонтировать инфраструктуру, используемую ХАМАС.

Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС проявить политическое мужество и немедленно приложить все усилия для достижения соглашения.

С его слов нападение на Рафах было бы стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром. В связи с этим Гутерриш призвал всех, кто имеет влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы помочь предотвратить еще большую трагедию.

An assault on Rafah would be a strategic mistake, a political calamity & a humanitarian nightmare.



I appeal to all those with influence over Israel to do everything in their power to help avert even more tragedy. pic.twitter.com/5QtMnQU6Ex — António Guterres (@antonioguterres) May 7, 2024



Напомним, во вторник израильские военные заявили о захвате «оперативного контроля» над пограничным постом со стороны Газы, который связывает сектор Газа с Египтом.