РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:57, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Израиль разрушил высотное здание в городе Газа

    Атака на многоэтажное здание в одном из самых густонаселенных районов города усилила опасения среди мирных жителей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль разрушил высотное здание в городе Газа
    Фото: x.com / @ftn001

    Израильские военные заявили, что нанесли удар по 12-этажной башне «Аль-Муштаха» в городе Газа, обвинив ХАМАС в использовании многоэтажек для военной инфраструктуры.

    Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи отметил, что в ближайшие дни будут атакованы и другие здания, которые, по данным разведки, служат центрами управления, позициями снайперов и пусковыми площадками.

    — В соответствии с доктриной ХАМАС, такие здания используются для наблюдения, координации и подготовки засад, — сказал он.

    Согласно заявлениям израильских военных, здание использовалось ХАМАС в качестве оперативной инфраструктуры, включая подземные помещения под башней, которые применялись для планирования атак, организации засад против сил ЦАХАЛ и предоставления путей отступления боевикам.

    Между тем, администрация здания «аль-Муштаха» опровергла заявления Израиля о том, что высотное здание использовалось боевиками ХАМАС. Она заявила, что его использовали лишь для укрытия перемещенных лиц.

    По словам очевидцев, спустя 15 минут после приказа о принудительной эвакуации здание было трижды атаковано с воздуха. Огромные клубы черного дыма окутали район, местные жители сообщили о пожарах и разрушениях в палаточных лагерях, расположенных вокруг башни.

    По сообщениям AlJazeera, несколько мирных жителей получили ранения и были доставлены в больничный комплекс «Аш-Шифа» для получения неотложной медицинской помощи.

    — Перед атакой были предприняты меры для предупреждения гражданских лиц, однако в условиях плотной застройки и отсутствия безопасных убежищ, подобные удары неизбежно несут высокий риск для мирного населения, — говорится в заявлении израильских военных.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что «врата ада открываются в Газе», подчеркнув, что армия продолжит операции до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружен и не освободит всех израильских заложников.

    В министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что за последние 24 часа израильские атаки привели к гибели не менее 69 человек и ранениям 422. Общее число жертв с начала войны 7 октября 2023 года превысило 64 тысячи убитых и 162 005 раненых.

    Жители города опасаются новой волны атак на высотные здания: в Газе их сотни, и многие служат единственным прибежищем для семей, лишенных жилья.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают