Израиль разрушил высотное здание в городе Газа

Израильские военные заявили, что нанесли удар по 12-этажной башне «Аль-Муштаха» в городе Газа, обвинив ХАМАС в использовании многоэтажек для военной инфраструктуры.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи отметил, что в ближайшие дни будут атакованы и другие здания, которые, по данным разведки, служат центрами управления, позициями снайперов и пусковыми площадками.

— В соответствии с доктриной ХАМАС, такие здания используются для наблюдения, координации и подготовки засад, — сказал он.

ضمن حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة و هدم الأبراج و تفريغ غزة من سكانها جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه و يقصف برج المشتهي في غزة في غارة جوية pic.twitter.com/lJqtRNAMUK — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) September 5, 2025

Согласно заявлениям израильских военных, здание использовалось ХАМАС в качестве оперативной инфраструктуры, включая подземные помещения под башней, которые применялись для планирования атак, организации засад против сил ЦАХАЛ и предоставления путей отступления боевикам.

Между тем, администрация здания «аль-Муштаха» опровергла заявления Израиля о том, что высотное здание использовалось боевиками ХАМАС. Она заявила, что его использовали лишь для укрытия перемещенных лиц.

По словам очевидцев, спустя 15 минут после приказа о принудительной эвакуации здание было трижды атаковано с воздуха. Огромные клубы черного дыма окутали район, местные жители сообщили о пожарах и разрушениях в палаточных лагерях, расположенных вокруг башни.

По сообщениям AlJazeera, несколько мирных жителей получили ранения и были доставлены в больничный комплекс «Аш-Шифа» для получения неотложной медицинской помощи.

— Перед атакой были предприняты меры для предупреждения гражданских лиц, однако в условиях плотной застройки и отсутствия безопасных убежищ, подобные удары неизбежно несут высокий риск для мирного населения, — говорится в заявлении израильских военных.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что «врата ада открываются в Газе», подчеркнув, что армия продолжит операции до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружен и не освободит всех израильских заложников.

В министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что за последние 24 часа израильские атаки привели к гибели не менее 69 человек и ранениям 422. Общее число жертв с начала войны 7 октября 2023 года превысило 64 тысячи убитых и 162 005 раненых.

Жители города опасаются новой волны атак на высотные здания: в Газе их сотни, и многие служат единственным прибежищем для семей, лишенных жилья.