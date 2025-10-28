Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника

Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Пресс-служба израильской армии, в свою очередь, сообщила, что военные успешно перевезли гроб на израильскую территорию.

В ближайшее время останки будут доставлены в Национальный институт судебной медицины в Тель-Авиве, где судмедэксперты проведут процедуру опознания.

Ранее ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа — стало новым этапом выполнения условий соглашения о прекращении огня.