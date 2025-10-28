РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:42, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника

    Израиль получил через Красный Крест гроб с телом еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ХАМАС Палестина Израиль
    Фото: Anadolu

    Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Пресс-служба израильской армии, в свою очередь, сообщила, что военные успешно перевезли гроб на израильскую территорию.

    В ближайшее время останки будут доставлены в Национальный институт судебной медицины в Тель-Авиве, где судмедэксперты проведут процедуру опознания.

    Ранее ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа — стало новым этапом выполнения условий соглашения о прекращении огня. 

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости ХАМАС Израиль Конфликт
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают