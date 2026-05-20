Израиль перехватил все суда флотилии, направлявшейся в Газу с гумпомощью

Израиль заявил о перехвате всех судов флотилии «Сумуд», направлявшейся в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Сотни активистов задержаны и будут доставлены в Израиль.

Организаторы Global Sumud Flotilla написали на своем сайте, что все суда их гуманитарного конвоя были перехвачены. Израильские военные корабли окружили их в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья сектора Газа.

Согласно сообщению организаторов, 428 активистов задержаны.

Напомним, флотилия, по различным данным, включала от 54 до 57 судов и вышла в четверг из турецкого Мармариса. Организаторы заявляли, что целью миссии является доставка гуманитарной помощи в сектор Газа и попытка оспорить морскую блокаду анклава, действующую с 2007 года.

Израиль ранее неоднократно называл подобные акции «медийными провокациями», указывая, что организаторам предлагалось передать гуманитарную помощь через официальные международные механизмы.

Спецдокладчик ООН по палестинским территориям Франческа Альбанезе призвала страны Средиземноморья обеспечить защиту гражданских судов флотилии и поддержать миссию по преодолению блокады Газы.

Ранее сообщалось, чтоИзраиль задержал ряд судов из флотилии с гумпомощью для Газы. ООН в свою очередь потребовала от Израиля освободить двух участников флотилии.