Израиль перехватил суда новой флотилии, направлявшейся в сектор Газа

Военные Израиля утром в среду, 8 октября, перехватили несколько судов «Флотилии Сумуд», направлявшейся к побережью сектора Газы.

Организаторы акции заявили, что три судна — Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar и Anas Al-Sharif — были атакованы и «незаконно захвачены» израильскими силами в 04:34 утра примерно в 220 километрах от побережья анклава.

По их словам, еще одно судно под названием Conscience, на борту которого находилось более 90 активистов, «находится под атакой». Прямая трансляция миссии, которую вели участники акции, прервалась вскоре после сообщений о перехвате.

🚨Interception of the FFC x TMTG flotilla has started 🚨



The Israeli military has no legal jurisdiction over international waters. Our flotilla poses no harm. We carry vital aid worth over $110,000 USD in medicines, respiratory equipment, and nutritional supplies that were… pic.twitter.com/H61WsbZc3b — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 8, 2025

Акция под названием «Global Sumud Flotilla» представляет собой международную инициативу активистов, пытающихся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа морским путем в обход израильской блокады.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что военные заблокировали «очередную попытку прорвать морскую блокаду сектора Газа».

— Суда и пассажиры переправляются в израильский порт. Все пассажиры в безопасности, здоровы и невредимы. Ожидается, что они будут немедленно депортированы, — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

По данным организаторов, во «второй волне» флотилии участвовало 9 судов, на которых находилось около 150 активистов.

Первая, более масштабная, попытка состоялась 2 октября, когда Израиль перехватил более 40 судов в рамках операции против «Global Sumud Flotilla» («Глобальной флотилии Сумуд»), на борту которой были почти 500 человек, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Палестинская группировка «Исламский джихад» назвала перехват судов с гуманитарной помощью «новым нарушением международного права».

— Молчание европейских правительств поощряет израильских военных продолжать свои действия, — говорится в заявлении организации.

Министерство иностранных дел Турции осудило действия Израиля, назвав их «актом пиратства, совершенным геноцидным правительством Нетаньяху».

— Это нападение на гражданских активистов, среди которых были граждане Турции и парламентарии, является серьезным нарушением международного права, — заявили в МИД.

Французская депутат Матильда Панно из партии «Непокоренная Франция» подтвердила, что на борту флотилии находились три парламентария из Франции, назвав действия Израиля «незаконными и неприемлемыми».

Ранее мы сообщали, что Грету Тунберг и свыше 70 активистов флотилии «Сумуд» высылают из Израиля.