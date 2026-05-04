Израиль нарушил перемирие ударами по южному Ливану

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по югу Ливана, вопреки режиму прекращения огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency .

Мишенью ударов стали объекты ливанского движения «Хезболла», сообщает израильская армия. В тоже время ливанских СМИ пишут, что обстрелу подверглись населенные пункты Барашит, Шехур и Тулин.

Незадолго до этого израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, пригрозила нанести удары по четырем населенным пунктам в пригороде Сура, вынудив жителей эвакуироваться. Тогда сообщалось, что мишенью атаки ВВС Израиля станут города Кана, Дибаль, Какаийет-Джиср и Срейфа.

2 марта израильская армия нанесла массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. По данным ливанского правительства, за этот период перемещенными лицами стали более одного миллиона человека. Минздрав Ливана сообщил, что со 2 марта в результате израильских атак погибло более 2 600 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля сроком на 10 дней, продлено еще на три недели.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя в нарушении режима прекращения огня.