KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Израиль нарушил перемирие ударами по южному Ливану

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по югу Ливана, вопреки режиму прекращения огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    п
    Фото: Анадолу

    Мишенью ударов стали объекты ливанского движения «Хезболла», сообщает израильская армия. В тоже время ливанских СМИ пишут, что обстрелу подверглись населенные пункты Барашит, Шехур и Тулин.

    Незадолго до этого израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, пригрозила нанести удары по четырем населенным пунктам в пригороде Сура, вынудив жителей эвакуироваться. Тогда сообщалось, что мишенью атаки ВВС Израиля станут города Кана, Дибаль, Какаийет-Джиср и Срейфа.

    2 марта израильская армия нанесла массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. По данным ливанского правительства, за этот период перемещенными лицами стали более одного миллиона человека. Минздрав Ливана сообщил, что со 2 марта в результате израильских атак погибло более 2 600 человек.

    Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля сроком на 10 дней, продлено еще на три недели.

    Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя в нарушении режима прекращения огня. 

    Израиль Ливан Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор