Израиль продолжает атаки на юг Ливана

Израильская армия продолжила атаки на юг Ливана, несмотря на действующее перемирие, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

Израильская артиллерия бстреливает населенные пункты Мадждель-Зун, Сиване, Калавей, Кфар-Шуба, Кунин, Фрун, Гандурийя и Тулин на юге страны.

Также сообщается, что израильский танк «Меркава», дислоцированный в районе Бейяда, выпустил множество снарядов по населенному пункту Мансури.

Израильский беспилотник нанес удар по мотоциклу в районе Мансури. Кроме того, еще один дрон Израиля замечен на низкой высоте в небе над Бейрутом.

Ранее сообщалось о том, что перемирие между Ливаном и Израилем продлено на три недели — Трамп.

