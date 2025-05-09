Израиль нанёс десятки авиаударов по южному Ливану

Это одна из самых интенсивных бомбардировок региона с момента прекращения огня, положившего конец прошлогодней войне с «Хезболлах».

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате новых израильских бомбардировок Ливана, целью которых в четверг стал южный район Набатия, говорится в заявлении ливанского Минздрава.

Ливанские СМИ сообщают о более чем 20 ударах в районе руин замка Бофор, бывшей крепости крестоносцев, ставшей одной из баз «Хезболлах».

В ЦАХАЛ заявили, что израильские истребители нанесли удары по инфраструктуре союзной ХАМАС радикальной шиитской группировки, включая склады с оружием и шахты подземных туннелей.

Израиль также обвинил «Хезболлах» в перегруппировке и поддержании своих «огневых и оборонительных систем», что нарушает соглашение о прекращении огня, заключённое в ноябре по инициативе США.

Боевики, которые утверждают, что вывели свои силы из районов к югу от реки Литани в соответствии с перемирием, не дали немедленных комментариев.

سلسلة غارات جوية عنيفة جدا تستهدف منطقة النبطية pic.twitter.com/cyeQcIJpq1 — Lebanon Debate (@lebanondebate) May 8, 2025

Израиль по-прежнему контролирует пять возвышенностей на ливанской территории после своего наземного вторжения в прошлом году.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам встретился с официальными лицами в северо-восточном городе Баальбек, который значительно пострадал от конфликта, унесшего жизни 4000 человек. Салам заявил журналистам: «Правительство не жалеет и не будет жалеть усилий, чтобы ускорить вывод израильских войск с ливанской территории».

Отмечается, что с момента заключения перемирия в конце ноября Израиль трижды наносил удары по южной части Бейрута после двух ракетных обстрелов с ливанской территории.

Ранее израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны.