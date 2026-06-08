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    Израиль нанес удары по Ирану, несмотря на призыв Трампа

    Израиль заявил, что 8 июня нанес удары по военным целям на западе и в центре Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Израиль нанес удары по Ирану, несмотря на призыв Трампа
    Фото: Stimson Center

    Власти Ирана сообщили о повреждениях на заводе в городе Махшехр. 

    Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары Израиля и Ирана не повлияют на мирные переговоры его администрации с Тегераном, отметив, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «не будет иного выбора», кроме как принять любое соглашение, которое Вашингтон достигнет с Ираном.

    — У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он не принимает решений, — заявил Трамп в интервью Financial Times

    Глава Белого дома требует от Израиля прекратить атаки в Ливане, чтобы создать условия для заключения сделки по прекращению более масштабной войны с Ираном.

    Однако ранее в воскресенье Израиль впервые с момента объявления США на прошлой неделе плана перемирия с Ливаном нанес удары по району Бейрута.

    В ответ Иран выпустил ракеты по израильским целям, поставив под угрозу мирные переговоры с США. 

    Тем не менее Трамп заявил Financial Times, что удары Тегерана не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Ираном. 

    Напомним, на прошлой неделе при посредничестве США Израиль и Ливан договорились о перемирии

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США Ливан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор