    11:48, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удар по району Талль аль-Ахмер на юге Сирии

    Израильская армия нанесла удар по району Талль аль-Ахмер аш-Шарки на юге провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    израильские военные
    Фото: Anadolu Ajansı

    Издание отмечает, что сообщений о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.

    По сообщению сирийского государственного телевидения «Аль-Ихбария», израильские силы открыли по району огонь из пулеметов.

    После атаки не поступило официальных заявлений о жертвах или материальном ущербе в регионе.

    Официальный Дамаск заявляет, что рейды Израиля в сельских районах Эль-Кунейтры и Дераа, а также атаки на гражданских лиц являются явным нарушением «Соглашения о разъединении сил», подписанного в 1974 году.

    Согласно ранее сделанному заявлению президента Ахмеда Шараа, с 8 декабря 2024 года по 18 июля 2025 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов и провела около 400 наземных рейдов по различным регионам Сирии.

    Ранее сообщалось, что Израиль вновь вторгся на юг Сирии.

     

