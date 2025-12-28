Израиль нанес удар по району Талль аль-Ахмер на юге Сирии

Издание отмечает, что сообщений о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.

По сообщению сирийского государственного телевидения «Аль-Ихбария», израильские силы открыли по району огонь из пулеметов.

После атаки не поступило официальных заявлений о жертвах или материальном ущербе в регионе.

Официальный Дамаск заявляет, что рейды Израиля в сельских районах Эль-Кунейтры и Дераа, а также атаки на гражданских лиц являются явным нарушением «Соглашения о разъединении сил», подписанного в 1974 году.

Согласно ранее сделанному заявлению президента Ахмеда Шараа, с 8 декабря 2024 года по 18 июля 2025 года израильская армия нанесла более 1000 авиаударов и провела около 400 наземных рейдов по различным регионам Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль вновь вторгся на юг Сирии.