    Израиль нанес 108 ударов по Ливану за сутки

    В результате ударов израильской армии по югу, востоку и центральной части Ливана погибли 28 человек, среди них женщины, дети и военнослужащие. Еще не менее 42 человек получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Фото: Anadolu

    Израиль нанес по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов.

    Отмечается, что удары пришлись по южным, восточным и центральным районам страны. В результате атак разрушены десятки жилых домов и зданий.

    Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

    По данным ООН, вчера, 29 мая, израильские ВВС нанесли интенсивные удары по целям на территории ответственности Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), а также по району к северу от Литани и долине Бекаа. Поступают сообщения и о наземных рейдах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) севернее Литани.

    За сутки было зафиксировано около 670 запусков снарядов и ракет — это максимальный показатель с момента вступления в силу прекращения огня. Миссия также наблюдала интенсивную наземную и воздушную активность ЦАХАЛ: передвижение бронетехники, масштабные инженерные работы и новые авиаудары по всей зоне операций.

    Напомним, при посредничестве США Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня, который действовал с 16 апреля.

    Диана Калманбаева
    Автор