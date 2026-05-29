    Около 670 запусков снарядов и ракет зафиксировали за сутки на фоне ударов Израиля по Ливану

    Организация Объединенных Наций «глубоко обеспокоена эскалацией боевых действий в Ливане» и особенно ударами Израиля по южному Бейруту 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, выступая на брифинге в Нью-Йорке, передает Kazinform со ссылкой на ООН.

    Фото: ЮНИСЕФ/Ф. Чуфани

    По данным ООН, израильские ВВС нанесли интенсивные удары по целям на территории ответственности Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), а также по району к северу от Литани и долине Бекаа. Поступают сообщения и о наземных рейдах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) севернее Литани.

    — Мы вновь призываем всех сохранять режим прекращение огня и прекратить любые дальнейшие атаки. Гражданские лица и гражданская инфраструктура никогда не должны становиться целями, — заявил представитель Генсека.

    Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт и глава миссии ВСООНЛ Дьодато Абаньара продолжают контакты со сторонами, добиваясь немедленной деэскалации и соблюдения резолюции Совета Безопасности 1701.

    Из ВСООНЛ сообщают о том, что за сутки было зафиксировано около 670 запусков снарядов и ракет — это максимальный показатель с момента вступления в силу прекращения огня. Миссия также наблюдала интенсивную наземную и воздушную активность ЦАХАЛ: передвижение бронетехники, масштабные инженерные работы и новые авиаудары по всей зоне операций.

    Напомним, 14 мая третий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном прошел в Вашингтоне. Стороны обсуждали прекращение огня, ситуацию на юге Ливана и вопрос разоружения «Хезболлы». Переговоры проходили на фоне хрупкого режима прекращения огня, срок действия которого истекал в воскресенье, а также продолжающихся боевых действий на юге Ливана.

    Позже стало известно, что при посредничестве США Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня, который действовал с 16 апреля.

    Диана Калманбаева
    Автор