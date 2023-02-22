Израиль и судебная реформа. Что стало причиной раскола общества

АММАН. КАЗИНФОРМ – В минувший понедельник в Израиле вновь прошли крупные акции протеста против судебной реформы, затеянной правительством Биньямина Нетаньяху. В это же время в израильском парламенте - Кнессете - состоялись первые чтения, которые сопровождались многочасовыми прениями сторон и завершились голосованием глубоко за полночь. Собственный корреспондента МИА «Казинформ» попытался выяснить, что лежит в корне противоречий, захлестнувших израильское общество.

Страна разделилась на два лагеря

Сегодня израильское общество разобщено: одни выступают за изменение судебной системы, тогда как вторые требуют отменить реформу. И те, и другие уверены, что их оппоненты стремятся разрушить демократию, поэтому в социальных сетях и в публичном пространстве ведутся бурные дебаты.

Запланированная правовая реформа подверглась резкой критике со стороны оппозиционных партий, многих голосов в академических кругах и многих представителей юридической профессии в Израиле и за рубежом. Она также была в центре растущего протестного движения, в котором десятки тысяч демонстрантов приняли участие в массовых митингах в Тель-Авиве, Иерусалиме и других израильских городах. С середины января каждые выходные несогласные с планами кабмина израильтяне выходили на демонстрации, выступая против реформы, которая, по их словам, уничтожит демократию в стране.

С чего все началось?

В ноябре на внеочередных парламентских выборах в Израиле победил блок правых партий во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, получив 64 мандата в 120-местном израильском парламенте - Кнессете. После этого 29 декабря 2022 года 37-е правительство Израиля было приведено к присяге.

Две ключевые должности в правительстве и Кнессете были отведены двум давним критикам израильской судебной системы: Яриву Левину (партия «Ликуд»), который был назначен министром юстиции, и Симхе Ротману («Религиозный сионизм»), который был назначен председателем комитета Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию.

В чем суть судебной реформы

Министр юстиции Ярив Левин 4 января 2023 года предложил пересмотр системы правосудия Израиля, представив пакет «правовых реформ», который он назвал первым из запланированной серии таких пакетов. Согласно новому закону, новая судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Тут необходимо оговориться, что по причине отсутствия в Израиле Конституции, а значит и Конституционного суда, контроль над действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд.

Министр юстиции Ярив Левин на первых чтениях законопроекта в Кнессете. 20 февраля 2023 г. (Yonatan Sindel/Flash90) The Times of Israel

Нововведения грозят резким ограничением полномочий Верховного суда Израиля по судебному надзору и закреплением политического контроля над назначением судей.

Что это значит? Правительство намерено ограничить полномочия Верховного суда и лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Это приведет к тому, что Верховный суд на практике больше не сможет блокировать принятие законов, которые сочтет неконституционными. Так, критики законопроекта считают, что сторонники Биньямина Нетаньяху смогут обходить вето Верховного суда парламентским большинством в 61 голос, которым они уже итак располагают.

Также основные законы больше не будут обсуждаться в Верховном суде. В случае необходимости внести поправки или отменить тот или иной закон предлагается другая процедура, в рамках которой решения будут приниматься не большинством голосов, а особым порядком, как выразился министр юстиции Израиля Ярив Левин.

Часть общества считает, что на кону принципы демократии, а именно система сдержек и противовесов, которая позволяет сохранять баланс трех ветвей власти, не позволяя никому ее узурпировать.

Getty Images/ Amir Levy

Одним из самых сильных голосов, высказавшихся против правовой реформы, был голос председателя Верховного суда судьи Эстер Хают, которая раскритиковала реформу, охарактеризовав ее как «безудержную атаку на правовую систему», как «критический удар» по независимости и беспристрастности судебной власти и как «плохой план», который изменит демократическую идентичность государства Израиль, оставив его «неузнаваемым».

Несмотря на это, процесс принятия закона о пакете правовой реформы начался, комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию проводил ежедневные обсуждения законопроекта, а представители оппозиции объявили бойкот дискуссиям. Вопросы, связанные с правовыми реформами, вызвали повышенное внимание СМИ как в Израиле, так и за его пределами.

Так, ситуацию в стране прокомментировали власти Соединенных Штатов, главного союзника Израиля. Президент США Джо Байден ответил на запрос журналиста New York Times Томаса Фридмана о том, что происходит сегодня в Израиле.

«Гениальность американской демократии и израильской демократии заключается в том, что они построены на сильных институтах, на системе сдержек и противовесов, на независимой судебной системе. Достижение консенсуса в отношении фундаментальных поправок действительно важно для того, чтобы люди верили и поддерживали их», - поделился американский президент.

Позже посол США в Израиле Том Нидес сказал, что администрация Байдена призвала Биньямина Нетаньяху «притормозить» в отношении пересмотра судебной системы.

Также о ней высказался и лидер ливанской партии «Хизбалла» Хасан Насралла. Он заявил, что нынешняя внутренняя напряженность в Израиле может означать, что страна перестанет существовать к тому времени, когда ей исполнится 80 лет. Следует сказать, что соседние Ливан и Израиль уже много лет формально находятся в состоянии войны.

Одновременно звучат и опасения, что реформа несет в себе угрозы израильской экономике. В последнем отчете одного из крупнейших международных инвестиционных банков JPMorgan, экономисты предупреждают, что реформа правительства Нетаньяху значительно повысит риски инвестиций в Израиль, что приведет к понижению его кредитного рейтинга.

Протесты в Иерусалиме, 14 февраля 2023г. Twitter https://twitter.com/academic_la/

Следствие над Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции продолжается

Биньямин Нетаньяху находится под следствием с 2017 года по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. Он отвергает все обвинения в свой адрес, но судебный процесс все еще не завершен. Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством страны. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.

Биньямин Нетантьяху Фото:Reuters

Сегодня среди критиков Биньямина Нетантьяху распространено мнение, что судебная реформа – это способ израильского премьера покончить со следствием. В то же время его сторонники заявляют, что реформа никак не повлияет на данный процесс.

Позиция Нетаньяху и его сторонников

Биньямин Нетаньяху и другие члены коалиции отклоняют критику, а он сам настаивает на том, что реформа давно назрела и укрепит израильскую демократию.

В поддержку судебной реформы Биньямин Нетаньяху не раз говорил, что ее проведение он пообещал своим избирателям. На одном из заседаний он раскритиковал слова оппонентов о том, что реформа судебной системы положит конец израильской демократии. Политик считает, реформа укрепит демократию, а не ускорит ее конец, и что его правительство выполняет волю народа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху (слева) и министр юстиции Ярив Левин (справа) в Кнессете в Иерусалиме, 20 февраля 2023 года. (Yonatan Sindel/Flash90) The Times of Israel

«Правда в том, что баланс между ветвями государственной системы за последние 20 лет был нарушен. Попытка восстановить баланс между этими ветвями – вовсе не разрушение демократии, а наоборот, ее укрепление», - завил Биньямин Нетаньяху.

Сегодня в Израиле немало сторонников судебной реформы. Они считают, что судебная власть в стране узурпирована Верховным судом.

«Депутаты Кнессета, которых выбрал народ, не должны подчиняться судьям, которых тот самый народ не избирал, и которые не несут перед избирателями никакой ответственности», - так считают сторонники реформы.

Предложивший реформу сам Ярив Левин аргументирует пересмотр судебной системы тем, что у неизбранных судей слишком много власти. По его мнению, суды взяли на себя чрезмерные полномочия и вынесли решения, которые бросают вызов волеизъявлению избирателей.

В одном из интервью BBС министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что судебная реформа приведет израильскую систему управления в соответствие с моделями, практикуемыми в Европе, и это, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике страны.

Что происходит в стране сейчас

Крупные акции протеста в понедельник были приурочены к проходившим в этот день первым чтениям законопроекта о судебной реформе в израильском парламенте – Кнессете.

Израильтяне на улицах Тель-Авива протестуют против запланированной правительством судебной реформы 20 февраля 2023 года. (Томер Нойберг/Flash90)

По итогам первых из трех чтений законопроект был принят Кнессетом. Проголосовали 63 «за» и 47 «против», при этом воздержавшихся не было, хотя некоторые законодатели бойкотировали голосование. Теперь законопроект возвращается в парламентский Комитет по Конституции, законодательству и правосудию для его подготовки ко второму и третьему чтениям, которые ожидаются к концу марта.

В это время за стенами Кнессета в Иерусалиме десятки тысяч протестующих против реформы собрались у ворот парламента, скандируя слово «Демократия», и требуя от правительства прекратить проведение реформы.

Тысячи демонстрантов размахивают израильскими флагами на митинге против реформы судебной системы возле Кнессета в Иерусалиме, 20 февраля 2023 года. (Yonatan Sindel/Flash90) The Times of Israel

Перед голосованием ряд депутатов оппозиционной партии «Еш Атид» устроили акцию протеста на пленуме, завернувшись в израильские флаги, когда начались дебаты. Их выпроводили из зала.

Депутаты от оппозиции облачаются в израильские флаги во время дебатов в Кнессете по первому коалиционному законопроекту о судебной реформе, 20 февраля 2023 г. (Yonatan Sindel/Flash90) The Times of Israel

Голосованию предшествовали более шести часов острых дебатов, в ходе которых депутаты коалиции настаивали на том, что законопроект укрепит израильскую демократию, в то время как оппозиция предупредила, что правительство разрушает основы. Голосование, наконец, состоялось вскоре после полуночи.

Биньямин Нетаньяху назвал голосование «великим днем». Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал коалицию, предупредив, что законопроект вызовет серьезные последствия.

Сторонники коалиции, в первую очередь министр юстиции Ярив Левин и председатель Комитета по Конституции, закону и правосудию Симха Ротман, заявили, что вступят в «диалог» с оппозицией после того, как законопроекты будут одобрены в первом чтении на пленуме. Между тем лидеры оппозиции предупредили, что проведение голосования может стать «похоронным звоном» для любых потенциальных переговоров.

Депутат Симха Ротман выступает во время дебатов в Кнессете по первому законопроекту коалиции о судебной реформе, 20 февраля 2023 г. (Yonatan Sindel/Flash90) The Times of Israel

Результаты соцопросов населения

Опубликованные 21 февраля опросы общественного мнения, проведенные Израильским институтом демократии, показывают, что 66% населения выступают против сокращения полномочий Верховного суда, выступая за то, что суд должен иметь право отменять законы, несовместимые с основными законами Израиля. 63% респондентов поддерживают действующий принцип, требующий соглашения между политиками и судьями.

Центр общественного мнения и политических исследований Витерби Израильского института демократии провел опрос онлайн и по телефону в период с 9 по 13 февраля. Всего было опрошено 606 израильтян на иврите и 150 на арабском языке, что составляет репрезентативную выборку взрослого населения. По данным Израильского института демократии, ошибка выборки составила 3,56%.

Что говорят эксперты

Своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился адвокат Ариэль Бульштейн, политический обозреватель газеты «Исраэль Хайом» («Израиль сегодня»), в прошлом советник премьер-министра Израиля.

- Ариэль, уж несколько недель продолжаются массовые демонстрации противников пересмотра судебной системы Израиля. Как Вы считаете, эта реформа несет вред или пользу государству и обществу, экономике Израиля?

- Предлагаемый правящей коалицией пакет судебной юридической реформы, на мой взгляд, безусловно, несет благо и пользу Израилю, и превращает его в значительно более демократическое и транспарентное государство, чем оно является сегодня, поскольку большинство изменений связано с попыткой реформировать и исправить те перекосы и несправедливые факторы, которые до сих пор в значительной роли мешали демократическому функционированию страны. Я приведу несколько примеров.

Фото:iz.ru/

Например, один из законов меняет состав комиссии по назначению судей. Это комиссия в Израиле является исключением из принятого в демократических государствах, и совсем не отражает волю избирателей, потому что фактически всюду: Соединенные Штаты – это крайний пример, где Конгресс назначает судей по рекомендации президента, но и в других странах мира ключ к назначению судей лежит в руках народных избранников.

В Израиле этим заправляла до сих пор очень узкая группа так называемой судебной элиты, в которой судьи Верховного суда играли ключевую роль и занимали ведущее место. То есть фактически они гарантировали себе постоянный контроль над судебными органами. Этот контроль находился не у народа, не у избирателей или граждан страны, а у весьма и весьма узкой группы людей, которые отражают собственные взгляды и не более того.

Другая проблема, которая будет исправлена, если реформа в результате пройдет все три этапа голосования в Кнессете - это проблематика, связанная с тем, что израильский Верховный суд в последние несколько десятилетий взял себе за обыкновение выносить решения не по закону, а в соответствии с тем, что судьям Верховного суда кажется этически правильным, нормативным, логичным, рациональным. Они даже ввели такой термин, который называется «просвещенный человек». Вот как «просвещенный человек» должен себя вести? При этом наполнение этого термина смыслом берется не из законодательства, а из собственных представлений судей. Это безусловное нарушение всех норм. Это не имеет ничего общего ни с властью закона, ни с демократией. Это просто попытка заменить волю граждан страны, которая обычно наполняется содержанием через народных избранников в парламенте, своими собственными взглядами.

- Почему так много противников реформы? На самом ли деле под угрозой система сдержек и противовесов – один из основополагающих принципов любой демократии?

- В отношении противодействия реформ и наличия противников, безусловно, они есть. Израиль – демократическое общество, в котором есть разные взгляды. Как мы видим сегодня, есть и в других демократических странах иногда градус противостояния между людьми разных взглядов весьма и весьма высокий – также и он сегодня в Израиле. Но надо помнить, что совсем недавно у нас прошли выборы, и тема судебной юридической реформы была в числе основных тем этой избирательной кампании. Правый лагерь на этих выборах одержал убедительную победу. И это тот лагерь, который обещала провести реформы. Поэтому, несмотря на то, что левый лагерь этому противостоит, есть в конце концов воля избирателей, воля которых совсем недавно нашло отражение в их выборе.

- Ряд СМИ говорят про связь судебной реформы с расследованиями в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Есть ли тут правда?

- Относительно того, с чем связано проведение этих реформ – мой четкий ответ – это никак не связано с расследованиями, которые израильская прокуратура и судебные органы инициировали против действующего премьер-министра, потому что эти реформы никак не останавливают в Израиле судебные юридические процедуры, они продолжаются без связи с реформами. Я убежден, что Нетаньяху абсолютно чист перед законом, но тут решать будут судьи, а не я, и никто-либо другой, и не наши парламентарии.

А вот с чем проведение реформ действительно связано, так это с тем, что в Израиле в течение последних десятилетий наметилось очень острое ценностное противостояние, и я бы даже сказал нравственное, между двумя политическими лагерями, о которых я уже говорил – правым лагерем и левым лагерем.

И тут надо подчеркнуть вот какой интересный момент. Среди избирателей есть довольно-таки четкое большинство людей с правыми взглядами. А вот среди судебной и юридической элиты заправляют и доминируют на 90-100 процентов люди с левыми взглядами. Понимая, что на выборах им мало что светит, поскольку там традиционно побеждают по большей части правые силы, левые элиты стали использовать судебные юридические структуры, для того, чтобы навязать свои взгляды. В частности, с помощью своего доминирования в Верховном суде.

И возникла абсолютно ненормальная ситуация, которой нет ни в одном другом демократическом обществе. Когда парламент, премьер-министр избираются свободным большинством, никто не оспаривает легитимность этого выбора, но они не могут сделать ничего, потому что судебные органы фактически входят в клинч с ними и отменяют просто все их решения. Отменяют законы, которые они принимают в парламенте, причем без того, что израильские какие-либо законодательные акты наделяют Верховный суд правом отмены законов, принятых в парламенте. У нас такого нет, это просто фактически право, которое было узурпировано Верховным судом. Отменяют административные решения правительства. Фактически ставят палки в колеса любой попытке избранных премьер-министра и парламента осуществлять ту политику, которую они обещали своим избирателям привести в жизнь. И это, конечно, ненормальная ситуация и ей надо положить конец.

- Как, по Вашему мнению, сложится этот политический кризис и что от него можно ждать? Каков наилучший путь для Израиля сегодня?

- На этот вопрос, связанный с тем, как оптимально было бы завершить это противостояние. Мне кажется, что в демократическом государстве есть только одна возможность принятия решений. Это принятие решений избранным легитимным парламентом, который отражает волю граждан страны. Поэтому если демонстрантам на улицах, которые выходят и пытаются навязать свою волю вопреки воле избирателей, если им удастся остановить проведение этих судебных реформ, их реализацию в жизнь, то это было бы очень плохим уроком для израильской демократии. Это фактически показало бы, что насилие и неприятие воли большинства могут победить. Поэтому мне кажется оптимальным ведение дискуссии, какой бы жаркой она ни была, всюду, в том числе в средствах массовой информации, в общественном пространстве, в первую очередь, конечно, в парламенте, в его комиссиях. Но в результате решение должно быть принято парламентариями, свободно, без давления, естественно, без насилия, и должно отражать волю избирателей. То есть то, что хотят большинство граждан страны. А они довольно четко сказали на выборах, которые у нас состоялись в ноябре 2022 года, что они хотят проведения судебной реформы, и хотят серьезных кардинальных изменений того, как функционирует эта система.

Вид на здание Кнессета. (Крис Юнкер/IDI)

Главное фото: (Tomer Neuberg/FLASH90) «Израильтяне держат плакаты и размахивают израильским флагом, идя по улицам Тель-Авива, протестуя против запланированной правительством судебной реформы, 20 февраля 2023г.»