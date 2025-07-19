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    08:44, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Иордания мен Сирия арасында жаңа келісім жасалды
    Фото: www.trt.net.tr/kazakh/liem

    — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи, — написал Барак на своей странице в X.

    Эмиссар США также призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами «создать новую, единую сирийскую идентичность, способствуя миру и процветанию с соседями».

    Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

    Теги:
    Сирия Израиль США
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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