Израиль и ХАМАС приближаются к реализации сделки о прекращении огня

Сомнения и обвинения со стороны ХАМАС

Палестинский источник, участвующий в переговорах, сообщил Ynet в четверг, что израильская делегация в Шарм-эш-Шейхе еще не приняла окончательного решения относительно имен палестинских заключенных, подлежащих освобождению.

— Окончательный список неизвестен, и переговоры продолжаются до последней минуты, — сказал он. По его словам, переговоры вокруг имени Марвана Баргути все еще продолжаются.

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что разногласия по вопросу списков палестинских заключенных могут сорвать реализацию соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

— Похоже, Нетаньяху пытается сорвать соглашение еще до его выполнения, изменяя списки заключенных, чтобы подорвать достигнутые договоренности, — написал он на своей странице в сети X.

По словам Мардави, неопределенность вокруг обмена заключенными ставит под сомнение надежность Израиля в отношении других пунктов сделки — вывода войск, восстановления Газы и открытия пропускных пунктов.

Подробности сделки и роль посредников

По данным катарского издания Al-Araby Al-Jadeed, Израиль согласился освободить ряд известных палестинских деятелей, в том числе одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути, главу Народного фронта Ахмада Саадата и высокопоставленных членов ХАМАС Ибрахима Хамеда и Хасана Саламе.

Все они отбывают несколько пожизненных сроков за организацию терактов в период Второй интифады. Всего, как сообщается, Израиль может освободить 250 человек, осужденных за терроризм, и 1700 жителей Газы, задержанных после начала войны.

В то же время израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на источники утверждает, что Баргути и Хамед в итоговые списки не вошли.

Турция, Катар и Египет создают совместную группу по поиску тел заложников

Анкара сообщила о создании совместной рабочей группы с участием Израиля, США, Катара, Турции и Египта для поиска тел заложников, чьи местонахождения остаются неизвестными.

Турецкие представители участвовали в переговорах в Египте, которые завершились заключением соглашения о прекращении огня при посредничестве США, Катара и Египта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал достигнутые договоренности, поблагодарил Дональда Трампа и пообещал, что Анкара проследит за строгим соблюдением соглашения.

В ожидании утверждения израильским кабинетом

Кабинет министров Израиля соберется в 18:00 по местному времени для голосования по плану освобождения всех заложников. Согласно сообщениям, соглашение предусматривает освобождение живых и погибших в течение 72 часов после вступления его в силу.

Канцелярия премьер-министра подтвердила, что прекращение огня начнется только после официального утверждения сделки правительством.

Ранее израильские СМИ сообщили, что перемирие уже вступило в силу, однако позже это было опровергнуто: официальное объявление ожидается после заседания правительства.

Условия на земле и безопасность граждан

Палестинские СМИ передают, что израильская армия развернула танки на прибрежной дороге Рашид, чтобы не допустить возвращения жителей в северные районы Газы до вступления в силу перемирия. На опубликованных кадрах видно, как танки открывают предупредительный огонь вблизи толпы людей.

هولاء لايمكن ان يشخصهم إلا من خلقهم وقد وصفهم بأنهم أهل غدر وخاصة يوم السبت عندما نقضوا عهدهم مع الله#فيديو | دبابات الاحتلال تطلق قذائف بشكل مباشر على المواطنين على شارع الرشيد قرب جسر وادي غزة pic.twitter.com/2vUisWZ3R6 — 🇴🇲جمعة بن علي الناصري🇵🇸 (@jumaalnassri) October 9, 2025

Ранее Армия обороны Израиля предупредила палестинцев, что возвращение в город Газа по-прежнему «крайне опасно», несмотря на то, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о выводе войск из городов Газы и прекращении боевых действий.

Комитет скорой помощи Газы обратился к жителям с предупреждением не спешить возвращаться в свои дома без официальных инструкций и проверки безопасности дорог. По маршруту возвращения будут дежурить бригады скорой помощи.

Реакция международных структур

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Синди Маккейн заявила, что гуманитарные команды готовы немедленно расширить операции в секторе Газа.

— Нам нужна неограниченная возможность доставлять продовольствие и помощь. Мы готовы действовать прямо сейчас — времени на ожидание нет, — подчеркнула Маккейн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также приветствовал соглашение, заявив, что в Газу должен быть обеспечен «немедленный и беспрепятственный» доступ гуманитарных и коммерческих грузов.

Политический контекст и позиция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что достигнутое соглашение открывает путь к расширению мира и нормализации отношений в регионе.

— Израиль заинтересован в расширении круга мира и стабильности на Ближнем Востоке, — подчеркнул он.

По данным американских источников, соглашение стало первой стадией реализации 20-пунктного плана Дональда Трампа, который предусматривает прекращение войны, вывод израильских войск до «желтой линии» и последующий обмен заложниками и заключенными.

В дальнейшем план предполагает реформу Палестинской администрации и передачу ей управления сектором Газа, однако судьба самого ХАМАС пока остается неясной.