Израиль блокирует поставку шприцев и детского питания для Газы — ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во вторник сообщил, что Израиль не разрешает ввоз в сектор Газа ряда жизненно необходимых предметов, включая 1,6 миллиона шприцев для вакцинации детей и почти 1 млн бутылок детского питания. Как отметили в организации, задержка поставок с августа мешает массовой кампании иммунизации, начатой спустя месяц после вступления в силу перемирия.

Представитель ЮНИСЕФ Рикардо Пиреш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что шприцы и холодильники на солнечных батареях для хранения вакцин отнесены Израилем к товарам «двойного назначения».

— Эти предметы крайне необходимы, однако из-за классификации как «предметы двойного назначения», мы сталкиваемся с большими трудностями при прохождении проверок и оформлении разрешений, — подчеркнул он на брифинге в Женеве.

Израильская структура COGAT, подразделение министерства обороны, отвечающее за контроль гуманитарных потоков, отвергла обвинения, заявив, что Израиль не ограничивает ввоз шприцев, детского питания и холодильного оборудования.

— Мы ежедневно сотрудничаем с ЮНИСЕФ в рамках Центра гражданско-военной координации (CMCC), предлагая практические решения для ввоза предметов двойного назначения. Подобные претензии ранее не выдвигались, — подчеркивается в заявлении COGAT.

🔴Claims that Israel restricts baby food or medical equipment are completely FALSE. Israel does not limit infant formula, syringes, or refrigeration-related equipment.



🔴For dual-use items, Israel offers safe alternate solutions to prevent Hamas from exploiting aid for terror.… pic.twitter.com/avAAUFXKgp — COGAT (@cogatonline) November 11, 2025

ЮНИСЕФ сообщил, что в рамках первой фазы кампании вакцинации, стартовавшей в воскресенье, прививки получили более 2,4 тысячи детей. Всего планируется охватить около 44 тысяч малышей младше трех лет, пропустивших профилактические вакцины против полиомиелита, кори и пневмонии за два года войны.

По данным организации, несмотря на увеличение гуманитарных поставок после перемирия, ряд критически важных товаров по-прежнему не допускается к ввозу. В их числе — 938 тысяч бутылок готовых детских смесей и запчасти для водовозов.

— Это почти миллион бутылок, которые могли бы дойти до детей, страдающих от недоедания, — отметил Пиреш.

Перемирие, вступившее в силу 10 октября, должно было значительно ускорить поступление помощи в сектор Газа. Между тем, по оценке гуманитарных агентств, ее объемы остаются недостаточными для покрытия нужд двухмиллионного населения анклава, значительная часть которого остается перемещенной и продолжает сталкиваться с нехваткой продовольствия.

В среду COGAT сообщил, что Израиль вновь открыл КПП Циким для ввоза гумпомощи в Газу.