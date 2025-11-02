Изображение гор Арарат убрали с визовых штампов Армении

Как сообщает агентство, соответствующие видео и фотоматериалы выложили в армянском сегменте социальных сетей пользователи.

Граждане в социальных сетях показывают, что на штампе просто есть изображение самолета и надпись на английском Zvartnots - название ереванского международного аэропорта, а также "Армения" на армянском и английском языках.

Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов еще 11 сентября. Мера была принята буквально накануне визита в страну спецпредставителя Турции по процессу нормализации армяно-турецких отношений Сердара Кылыча.

Оппозиция заявила, что этот шаг является еще одним проявлением протурецкой политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Арарат является символом армянского народа уже несколько тысячелетий. Гора была изображена на гербе Советской Армении, она присутствует также на гербе Армении, несмотря на то, что находится на территории современной Турции.

Ранее сообщалось, что Армения в тестовом режиме запускает электронную систему по вопросам гражданства.