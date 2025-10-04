Армения в тестовом режиме запускает электронную систему по вопросам гражданства

Новая платформа призвана снизить нагрузку на систему предварительной записи, которая будет полностью оцифрована с 1 января 2026 года. Прием заявлений будет осуществляться только через электронную систему.

На определенном этапе заявителям потребуется один раз лично посетить офис Миграционной службы для идентификации и проверки оригиналов документов.

С 6 октября пользователи смогут зарегистрироваться на онлайн-платформе, создать и подать предварительное заявление, а также выбрать дату посещения Миграционной службы — не ранее 22 января 2026 года.

Граждане Армении будут авторизоваться через национальную платформу идентификации «Я» с использованием ID-карты и электронной подписи mID. Иностранцы, беженцы и лица без гражданства смогут зарегистрироваться с обязательной идентификацией или подтверждением по электронной почте с прикрепленной копией проездного документа.

Госпошлина должна быть оплачена не позднее чем за 10 дней до выбранной даты визита, иначе запись будет отменена. В день посещения заявители предъявляют оригиналы документов и, в зависимости от типа заявления, проходят тест по армянскому языку и Конституции РА.

Напомним, что ранее депутаты Сената РК одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан.