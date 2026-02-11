Износ очистных сооружений и пожары на полигонах ухудшают экологию Туркестанской области

Как сообщил руководитель областного департамента экологии Кадырхан Бейсенбаев, в настоящее время в регионе функционируют 13 канализационных очистных сооружений. Из них лишь четыре соответствуют экологическим требованиям — в городах Арысь и Жетысай, а также в Мактааральском и Созакском районах.

В городе Туркестане, Сайрамском, Толебийском, Тюлькубасском, Шардаринском и Сарыагашском районах эффективность очистки сточных вод остаётся низкой из-за технического износа сооружений. В связи с полным отсутствием канализационных очистных сооружений в городе Кентау и в Сарыагашском районе неочищенные сточные воды сбрасываются в окружающую среду, что создаёт экологическую и санитарную угрозу, отметил спикер.

Кроме того, дополнительную экологическую опасность представляют частые возгорания на полигонах твёрдых бытовых отходов. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 17 таких случаев.

— В ходе рейдовых мероприятий возбуждено 17 административных дел в отношении физических и юридических лиц, наложены штрафы на общую сумму 9,3 миллиона тенге. По результатам космического мониторинга, проведённого совместно с АО «Казахстан Гарыш Сапары», в области выявлено 249 несанкционированных свалок, которые впоследствии были полностью ликвидированы, — сообщил К. Бейсенбаев.

Наряду с этим плотное размещение тепличных хозяйств в Сарыагашском районе и использование ими угля, особенно в зимний период, приводит к загрязнению атмосферного воздуха. В связи с этим от жителей участились жалобы на дым и неприятный запах.

По данным департамента, в прошлом году в Туркестанской области проведено более 80 контрольных мероприятий. В результате выявлено 177 нарушений экологического законодательства, выдано 173 предписания, из которых выполнено 124. По фактам нарушений возбуждено 824 административных дела, наложены штрафы на общую сумму 92,5 миллиона тенге. Из них 79,3 миллиона тенге уже взысканы, штрафы на сумму 11,7 миллиона тенге направлены на принудительное взыскание.

Кроме того, в прошлом году выявлено 423 факта незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых. В отношении 325 физических лиц наложены штрафы на общую сумму 7,7 миллиона тенге. В связи с неполнотой документации 102 дела, а также 23 дела, касающиеся готовой продукции, были возвращены.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области 70% полигонов не соответствуют санитарным и экологическим требованиям.

