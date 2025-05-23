70% полигонов в Туркестанской области не соответствуют санитарным требованиям

В ходе анализа установлено, что 70 процентов полигонов не соответствуют санитарным и экологическим требованиям.

Так, 135 полигонов на территории области не обеспечены инфраструктурой (освещением, ограждением, специальными оборудованиями в связи не финансированием), 81 функционируют без санитарно-эпидемиологического заключения (материалы направлены в суд для всестороннего рассмотрения и привлечения к административной ответственности), 11 без экологических разрешительных документов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены акты надзора (департаменты экологии и санитарно-эпидемологического контроля Туркестанской области), наложены (судом и уполномоченным органом) штрафы на сумму более 9 млн тенге в отношении руководства и приостановлена деятельность 11 полигонов до получения экологического разрешения.

В настоящее время ведутся работы по очистке несанкционированных полигонов и приведению их в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.