70% полигонов в Туркестанской области не соответствуют санитарным требованиям
Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области провела анализ деятельности полигонов по хранению твердых бытовых отходов на территории области на предмет соответствия экологическим требованиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе анализа установлено, что 70 процентов полигонов не соответствуют санитарным и экологическим требованиям.
Так, 135 полигонов на территории области не обеспечены инфраструктурой (освещением, ограждением, специальными оборудованиями в связи не финансированием), 81 функционируют без санитарно-эпидемиологического заключения (материалы направлены в суд для всестороннего рассмотрения и привлечения к административной ответственности), 11 без экологических разрешительных документов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены акты надзора (департаменты экологии и санитарно-эпидемологического контроля Туркестанской области), наложены (судом и уполномоченным органом) штрафы на сумму более 9 млн тенге в отношении руководства и приостановлена деятельность 11 полигонов до получения экологического разрешения.
В настоящее время ведутся работы по очистке несанкционированных полигонов и приведению их в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.