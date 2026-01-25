Изменится ли в ближайшее время тариф на тепло в Жамбылской области

Руководитель отдела по регулированию естественных монополий и цен департамента Комитета по регулированию естественных по Жамбылской области Бек Момбаев пояснил, что обсуждаемая в сети цифра не является утвержденным тарифом и представляет собой лишь проектное предложение, подготовленное самим субъектом естественной монополии в рамках рассмотрения тарифной заявки.

Ситуация возникла по итогам анализа отчета об исполнении тарифной сметы АО «Таразэнергоцентр» за 2024 год. Проверка показала, что фактический объем оказанных услуг оказался выше того, который был заложен при утверждении тарифа. В подобных случаях, поясняют в департаменте, законодательство предусматривает корректировку тарифа не в сторону увеличения, а, напротив, его снижения.

— Если компания оказывает услуг больше, чем планировалось, это означает, что при действующем тарифе она получает дополнительные доходы. В таких ситуациях уполномоченный орган инициирует процедуру снижения тарифа, — пояснил Момбаев.

Именно по этой причине в декабре прошлого года департамент направил субъекту уведомление об инициативе снижения тарифа. В установленный срок компания представила заявку с экономическими расчетами и обосновывающими материалами.

Вот только при этом, в расчетах была учтена новая цена на газ, которая выросла еще в июле прошлого года и напрямую повлияла на себестоимость тепловой энергии. Тогда, в 2025 году, предприятие уже воспользовалось своим правом на пересмотр тарифа и повторно выходить с заявкой не могло, а позже был введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Следовательно, официально прямо просить о повышении тарифа предприятие не могло. Но, так удачно совпало, что сейчас при подготовке новой заявки, которая изначально предполагала снижение тарифа, обновленные затраты на газ наоборот привели к росту расчетного тарифа естественным путем.

Учитывая изначальные цели, преследуемые Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, возможны лишь два сценария развития событий — тариф либо снизится, либо останется на прежнем уровне. Чтобы поднять цены на тепло АО «Таразэнергоцентр» придется ждать окончания моратория и после 1 апреля текущего года выходить на уполномоченный орган уже с новой заявкой, а пока у специалистов есть время проанализировать ситуацию и взвесить все аргументы.

— Тарифная политика в регионе выстраивается с приоритетом защиты интересов потребителей и недопущения необоснованного роста платы за коммунальные услуги, — подчеркнул Момбаев.

За год в Жамбылской области процент износа теплосетей снизили всего на 1%.