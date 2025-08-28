За год в Жамбылской области процент износа теплосетей снизили всего на 1%

По данным управления энергетики и ЖКХ, в регионе к централизованному теплоснабжению подключены 1831 многоквартирный дом, из них 99% уже готовы к зиме, работы продолжаются лишь в 15 домах в рамках программы модернизации жилищного фонда.

— Тепловые сети готовы на 97%. После завершения реконструкции тепломагистралей М-1 и М-3 в Таразе, а также сетей в Каратау, показатель достигнет 100%, — сообщили в ведомстве.

К концу года уровень износа тепловых сетей планируется снизить с 54% до 53%.

Фото: Юрий Ким

Самыми масштабными проектами этого года стали реконструкции тепломагистралей в областном центре. На их реализацию из республиканского бюджета выделено 2,5 млрд тенге.

— На реконструкцию 1,5 км магистрали М-1 предусмотрено 1,4 млрд тенге. Работы выполнены на 99,7%. На расширение сетей в микрорайоне Ұлы дала направлено 597,7 млн тенге, этот проект полностью завершен. Еще 944,4 млн тенге выделили на реконструкцию 0,65 км магистрали М-3, готовность объекта — 99,1%, — уточнили в управлении.

Фото: Юрий Ким

Обеспечивать теплом регион будут 9 теплоэнергетических комплексов и 616 автономных котельных. Для жителей области планируется доставка 134,9 тыс. тонн угля.

— Для автономных котельных бюджетных организаций предусмотрено 59,2 тыс. тонн угля. Уже поставлено 18,3 тыс. тонн (31%), остальной объем довезут до конца сентября, — отметили в ведомстве.

Кроме того, для предприятия «Жанатас-Су-Жылу» на отопительный сезон 2025–2026 годов потребуется 12 805 тонн мазута. Из них закуп 8 тысяч тонн профинансируют из областного бюджета — на это выделено чуть больше 1 млрд тенге.

